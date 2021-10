42,6 proc. Polaków opowiada się za organizacją nowego referendum ws. obecności Polski w Unii Europejskiej - wynika z badania SW Research dla portalu rp.pl. Gdyby takie referendum odbyło się w najbliższy weekend, 64,4 proc. respondentów zagłosowałoby za dalszą obecnością naszego kraju w Unii.

Uczestnikom badania zadano pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem w Polsce, w związku z konfliktem rządu z Komisją Europejską, powinno odbyć się referendum ws. przynależności Polski do Unii Europejskiej?". Za organizacją takiego głosowania opowiedziało się 42,6 proc. badanych. Przeciwnego zdania było 36,9 proc., a 20,5 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Jak rozłożyłyby się głosy, gdyby referendum ws. obecności Polski w Unii miało się odbyć w najbliższy weekend? Według sondażu, 64,4 proc. Polaków zagłosowałoby za dalszą obecnością naszego kraju w UE. Przeciw byłoby 14,8 proc. 14,1 proc. uczestników badania nie potrafi wskazać jednoznacznej odpowiedzi, a 6,7 proc. nie wzięłoby udziału w referendum.



Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13.10.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Rządzący zapewniają, że nie ma mowy o polexicie

Przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie zapewniają, że - mimo napięć w stosunkach z Komisją Europejską - nie ma mowy o planach wyjścia z Unii Europejskiej. Polexit jest fake newsem, pomysłem opozycji na zwiększenie poparcia społecznego, na integrację swojego zaplecza, ale przede wszystkim na jego rozszerzenie. Zapewniam państwa, że nie ma żadnego planu polexitu - przekonywał w RMF FM prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jestem przeciwko polexitowi i to tak bardzo twardo, zresztą przeciwko temu jest 90 proc. społeczeństwa. W ogóle nie ma o czym mówić - dodał.

Polexit fake newsem nazywał również premier Mateusz Morawiecki. To kolejne wielkie kłamstwo Tuska, które Polacy doskonale rozpoznają, i właściwie powiedziałem, że polexit to fake news, ale polexit to nie jest zwykły fake news, polexit to wasze ordynarne kłamstwo - mówił w czwartek w Sejmie szef rządu. Polexit to jest kłamstwo, bo PO której brakuje wyobraźni, programu, potrafi się opierać tylko o kłamstwa - dodał.

Powaga tej Izby powinna obowiązywać; tak jak np. nie powinniśmy w tej Izbie dyskutować o tym, czy istnieje wielki potwor z Loch Ness, tak nie powinniśmy dyskutować o polexicie, bo nie ma czegoś takiego jak polexit, jest to chora wyobraźnia waszych PR-owców, która to stworzyła - tłumaczył Morawiecki.