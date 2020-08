43,6 proc. Polaków uważa, że Zjednoczona Prawica przetrwa w niezmienionym kształcie do końca tej kadencji parlamentu - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazeta Prawna". O napięciach pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami tworzącymi koalicję rządzącą i ich liderami mówi się od tygodni, m.in. w kontekście planowanej rekonstrukcji rządu.

Zbigniew Ziobro, Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin / Bartłomiej Zborowski / PAP

Zmiany w koalicji rządzącej, którą tworzą Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska oraz Porozumienie, przewiduje 8,3 proc. badanych. 25,4 proc. respondentów wybrało odpowiedź, że Zjednoczona Prawica raczej nie przetrwa w obecnym składzie. 22,7 proc. uczestników badania nie ma jednoznacznego stanowiska w tej kwestii.

Jaka przyszłość czeka Zjednoczoną Prawicę? / RMF FM / RMF FM





Co ciekawe, w dalsze trwanie Zjednoczonej Prawicy w obecnym kształcie wierzą głównie zwolennicy opozycji. Ponad połowa zwolenników Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji uważa, że w koalicji rządzącej nie dojdzie do żadnych zmian do końca tej kadencji parlamentu. Przeciwnego zdania są sympatycy Lewicy i Koalicji Polskiej.

Jednoznacznej opinii w tej sprawie nie mają wyborcy Zjednoczonej Prawicy. 48 proc. wierzy w dalsze trwanie koalicji, 32 proc. stawia na zmiany, a 20 proc. nie ma zdania.

Co przewidują wyborcy Dudy, Trzaskowskiego i Hołowni?

W przetrwanie Zjednoczonej Prawicy wierzy 45 proc. wyborców Andrzeja Dudy i aż 66 proc. tych, którzy w wyborach prezydenckich poparli Krzysztofa Bosaka. Rozłamu spodziewa się z kolei 47 proc. sympatyków Szymona Hołowni i 51 proc. zwolenników Rafała Trzaskowskiego.

Sprecyzowanej opinii dot. przyszłości koalicji rządzącej nie ma aż 97 proc. osób, które w wyborach prezydenckich głosowały na kandydata Lewicy Roberta Biedronia i wszyscy przepytani zwolennicy lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Badanie zostało przeprowadzone 6 sierpnia na próbie 1100 osób.