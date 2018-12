W grudniu zaufanie do prezydenta Andrzeja Dudy deklaruje 62 proc. badanych; przez ostatni miesiąc zaufanie głowy państwa spadło o 5 punktów procentowych. Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu ufa 55 proc., czyli o 3 punkty procentowe mniej niż w listopadzie - wynika z sondażu CBOS.

Premier Mateusz Morawiecki / Bartłomiej Zborowski / PAP

Najwyższym poziomem zaufania wśród polityków, o których zapytał CBOS, nadal cieszy się prezydent Andrzej Duda. Zaufanie do niego deklaruje 62 proc. badanych, a nieufność - 26 proc. W porównaniu do listopada zaufanie do prezydenta spadło o 5 proc. a poziom nieufności wzrósł o 3 punkty procentowe. 9 proc. ankietowanych deklaruje obojętność wobec głowy państwa.

Na drugim miejscu wśród uwzględnionych osób publicznych znalazł się premier Mateusz Morawiecki. Ufa mu 55 proc. respondentów, a 28 proc. wyraża nieufność. Poziom zaufania do szefa rządu spadł o 3 punkty procentowe od listopada; jednocześnie o tyle samo wzrósł odsetek badanych, którzy nie ufają premierowi. 12 proc. wyraża obojętność wobec szefa rządu.



Na trzecim miejscu rankingu zaufania znalazł się w tym miesiącu Paweł Kukiz, któremu ufa 45 proc. badanych (spadek o 1 punkt procentowy), a nie ufa mu 26 proc. (wzrost o 2 punkty procentowe). 21 proc. wyraża obojętność wobec lidera Kukiz'15.





Prokuratorowi generalnemu, ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze ufa 44 proc. (spadek o 2 pkt. proc.), a nie ufa 34 proc. (spadek o 1 pkt proc.). 16 proc. deklaruje obojętna postawę wobec niego, a 3 proc. przyznaje, że go nie zna.



Wicepremier Beacie Szydło ufa 42 proc., nieufność wobec niej deklaruje 39 proc., a 16 proc. wyraża obojętność; 1 proc. twierdzi, że nie wie, kim jest Szydło. W porównaniu do badania sprzed miesiąca poziom zaufania i nieufności wobec byłej premier nie zmienił się.



Prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 39 proc. respondentów (spadek o 4 pkt. proc.), nie ufa mu 45 proc. badanych (wzrost o 3 pkt. proc.). Obojętną postawę wobec lidera rządzącej partii wyraża 14 proc.



Szef MON Mariusz Błaszczak cieszy się zaufaniem 37 proc. ankietowanych (spadek o 3 pkt. proc.). Nieufność wobec szefa resortu obrony deklaruje 28 proc. badanych (wzrost o 2 pkt. proc.). 16 proc. respondentów wyraża obojętność wobec Błaszczaka, a 15 proc. nie wie, kim on jest.



Ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławowi Gowinowi ufa 32 proc. (spadek o 6 pkt. proc.), a nie ufa 27 proc. (wzrost o 4 pkt. proc.). Obojętność wobec niego wyraża 21 proc., a 14 proc. nie wie, kim jest Gowin.



Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz może liczyć na zaufanie 27 proc. (spadek o 3 pkt. proc.). Nie ufa mu 18 proc. respondentów (wzrost o 1 pkt proc.). 18 proc. badanych wyraża obojętność wobec lidera ludowców, a 33 proc. twierdzi, że nie wie, kim on jest.



Marszałek Senatu Stanisław Karczewski może liczyć na zaufanie 24 proc. badanych (spadek o 4 pkt. proc.); nie ufa mu 17 proc. (wzrost o 1 pkt proc.). Obojętną postawę wobec niego wyraża 15 proc. ankietowanych, a 40 proc. nie wie, kim on jest.



Lider największej partii opozycyjnej, Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna może liczyć na zaufanie 24 proc. badanych (spadek o 2 pkt. proc.). Schetynie nie ufa 46 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.). Obojętność wobec Schetyny deklaruje 21 proc. respondentów, a 7 proc. mówi, że go nie zna.



Marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu ufa 23 proc. badanych (spadek o 3 pkt. proc.), nie ufa mu 23 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.). Obojętność wobec niego wyraża 15 proc. ankietowanych, a 34 proc. twierdzi, że nie wie, kim on jest.



Szef MSZ Jacek Czaputowicz może liczyć na zaufanie 21 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt. proc.), nie ufa mu 12 proc. respondentów (wzrost o 3 pkt. proc.). 13 proc. wyraża obojętność wobec szefa polskiej dyplomacji, a 50 proc. nie wie, kim on jest.



Liderce Nowoczesnej Katarzynie Lubnauer ufa 20 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt. proc.); nie ufa jej 32 proc. respondentów (wzrost o 6 pkt. proc.). 16 proc. badanych wyraża obojętność wobec Lubnauer, a 28 proc. nie wie, kim on jest.



Szef MSWiA Joachim Brudziński może liczyć na zaufanie 19 proc. respondentów (spadek o 4 pkt. proc.); nie ufa mu 22 proc. badanych (wzrost o 2 pkt. proc.), a 14 proc. wyraża obojętność. 41 proc. twierdzi, że nie wie, kim jest Brudziński.



Liderowi partii Teraz! Ryszardowi Petru ufa 19 proc. badanych, a nie ufa mu 44 proc. (bez zmian od poprzedniego miesiąca). Obojętność wobec Petru wyraża 23 proc. badanych, a 10 proc. deklaruje nieznajomość tego polityka.



Szef SLD Włodzimierz Czarzasty ma zaufanie na 16 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), a 24 proc. mu nie ufa (wzrost 2 pkt. proc.). Obojętną postawę wobec lidera Sojuszu wyraża 18 proc., a 38 proc. go nie zna.



CBOS przeprowadził sondaż w dniach 29 listopada-9 grudnia 2018 roku na liczącej 942 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski