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Sojusznicze maszyny wczesnego ostrzegania już wspierają ochronę polskiej przestrzeni powietrznej – poinformował w poniedziałek wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, to odpowiedź NATO na ostatnie incydenty oraz potwierdzenie zobowiązań Sojuszu wobec Polski.

W piątek nad ranem, w trakcie jednego z większych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, trzy obiekty wtargnęły w przestrzeń powietrzną południowo-wschodniej Polski. Spadły w Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu na Podkarpaciu.

Jak później ustalono, były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101.

Po incydencie szef MON zapowiedział wystąpienie do sojuszników o dodatkowe wsparcie, w tym o samoloty wczesnego ostrzegania AWACS oraz myśliwce F-35. W sobotę informował, że Polska w najbliższym czasie otrzyma pomoc wzmacniającą ochronę wschodniej granicy.

Koniec pracy śledczych w Mołodyczu. Teren pozostanie pod nadzorem służb Prokuratura i Żandarmeria Wojskowa zakończyły działania w Mołodyczu, gdzie według wstępnych ustaleń spadła rosyjska rakieta manewrująca Ch-101. „Zabezpieczony materiał dowodowy trafi teraz do badań laboratoryjnych i ekspertyz biegłych” - przekazał…

„Znaczące uzupełnienie” obrony powietrznej

W poniedziałkowym wpisie w serwisie X Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że sojusznicze samoloty wczesnego ostrzegania już działają na rzecz ochrony polskiego nieba.

„To odpowiedź na ostatnie incydenty i wyraz zobowiązań NATO wobec Polski. Zabiegamy o dalsze wsparcie” – zaznaczył minister.

Dodał, że obecność tych maszyn jest „znaczącym uzupełnieniem” naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej, polskich myśliwców F-16 oraz samolotów sojuszniczych.

W poniedziałek na wniosek Polski, w Brukseli rozpoczęło się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Polskę reprezentuje wiceminister obrony Paweł Zalewski.

Ma on przedstawić propozycje dotyczące wzmocnienia obrony powietrznej Polski i całej wschodniej flanki NATO, w tym działań zwiększających świadomość sytuacyjną. W spotkaniu uczestniczy także szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Jarosław Stróżyk.

Polskie Siły Powietrzne dysponują dwoma samolotami Saab 340 AEW&C, wyposażonymi w radar Erieye. Maszyny służą do wczesnego ostrzegania i kontroli przestrzeni powietrznej.

Polska od grudnia 2006 roku jest również pełnoprawnym uczestnikiem natowskiego programu AWACS. NATO dysponuje flotą 14 samolotów Boeing E-3A Sentry, stacjonujących w niemieckiej bazie Geilenkirchen. Maszyny regularnie prowadzą patrole nad wschodnią flanką Sojuszu, między innymi w ramach operacji Eastern Sentry.