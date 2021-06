Sobota praktycznie w całym kraju będzie pogodna i bezchmurna. "W ciągu dnia temperatury wzrosną do wysokich wartości - na zachodzie nawet do 35 st. Celsjusza" - powiedział synoptyk IMGW Szymon Ogórek. Dodał, że na krańcach: południowo-wschodnim i północno-zachodnim miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu oraz lokalne burze.

Zdjęcie ilustracyjne / Lech Muszyński / PAP

Jak poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, sobotni poranek będzie ciepły i bezchmurny. Około godziny 7-8 miejscami temperatura będzie powyżej 20 stopni - podkreślił Szymon Ogórek.

Wskazał, że rano zwłaszcza na zachodzie i pomorzu temperatura wyniesie ok. 23-24 st. C. i będzie szybko wzrastać. Na pozostałym obszarze kraju będzie około 20 stopni Celsjusza - zaznaczył.

W ciągu dnia ponownie wzrosną temperatury do wysokich wartości. Na terenie większości kraju temperatura wyniesie co najmniej 30 stopni Celsjusza - podał.

Poinformował, że najchłodniej w sobotę będzie na krańcach południowo-wschodnich, gdzie temperatura wyniesie około 28 st. Celsjusza. Natomiast w centrum - około 32 st. C., a na zachodzie nawet do 35 st. C.

Możliwe burze

Zaznaczył, że w sobotę po południu przeważać będzie zachmurzenie niewielkie, ale miejscami możliwy jest wzrost zachmurzenia do dużego i wystąpienie przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Zjawiska mogą wystąpić na krańcu południowo-wschodnim oraz północno-zachodnim - zapowiedział.

Wiatr będzie słaby, czasami umiarkowany. W miejscach, gdzie wystąpią lokalne burze, wiatr może być porywisty do ok. 65 km/h - tłumaczył.

Dodał, że w sobotę wieczorem około godziny 20 będzie nadal wysoka temperatura. Najchłodniej będzie na południowym-wschodzie, gdzie temperatura wyniesie ok. 24-25 st. C., natomiast na zachodzie około 30-31 st. C. - podał synoptyk.