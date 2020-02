Nowe fakty w sprawie śmierci zapaśnika Dominika Sikory. Do sieci wyciekło nagranie, na którym widać, jak Sikora otrzymuje od podejrzanego mężczyzny jeden cios. Po nim pada na ziemię.

/ foto. Dominik Sikora/Facebook /

Do śmiertelnego pobicia Dominika Sikory doszło z 25 na 26 stycznia przed jednym z klubów na Starym Rynku w Poznaniu. Policja podejrzewa, że sprawcą pobicia był 42-letni Olgierd Michalski, który najprawdopodobniej ukrywa się poza granicami naszego kraju.

Na nagraniu, które wyciekło do sieci, widać Sikorę rozmawiającego ze stojącą obok niego kobietą. Ta po chwili go policzkuje i odpycha. Wtedy do zapaśnika podchodzi dobrze zbudowany mężczyzna, uderza go, po czym odchodzi i wraca do klubu. Sikora upadł, a kilka innych kobiet udzieliło mu pomocy. Niestety zmarł 31 stycznia.

Obecnie trwają poszukiwania Michalskiego. Trwa ustalanie miejsca pobytu człowieka mogącego mieć związek z tą sprawą. Nie przebywa pod adresami, gdzie spodziewaliśmy się go spotkać, więc rozpoczęliśmy procedurę uzyskania listu gończego - mówi Onetowi rzecznik wielkopolskiej policji, Andrzej Borowiak.

Zdjęcie poszukiwanego mężczyzny / Policja /

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, Michalski jest związany ze światem poznańskiego sportu. Trenował kulturystykę, a w ostatnim czasie tzw. sporty odważnikowe.

Mężczyzna był w przeszłości skazany na karę więzienia m.in. za napaść na policjantów, która zakończyła się strzelaniną.



Dominik Sikora specjalizował się w stylu klasycznym zapasów. Był czołowym zawodnikiem klubu Sobieski Poznań. Pochodził z rodziny, w której były bogate zapaśnicze tradycje, każdy z pięciorga rodzeństwa uprawiał tę dyscyplinę sportu.