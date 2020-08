Śledztwo ws. tragicznego wypadku w Antoninie, w którym zginęły dwie osoby a siedem odniosło obrażenia, wszczęła w niedzielę Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. - poinformował w niedzielę PAP rzecznik prasowy tej prokuratury prokurator Maciej Meler.

Zdj. ilustracyjne / \Tytus Żmijewski / PAP

Meler powiedział PAP, że decyzją prokuratora zabezpieczono wraki pojazdów celem przeprowadzenia oględzin i zabezpieczono ślady dla biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Przesłuchano kierowców poruszających się tą drogą i będących bezpośrednimi świadkami zdarzenia. Ciała kierowców zabezpieczono w celu przeprowadzenia sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, która pozwoli na ustalenie bezpośredniej przyczyny śmierci - wyjaśnił Maciej Meler.

W niedzielę ok. godz. 6 na dk 11 w Antoninie doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów - audi a4 i opla vivaro. Na miejscu zginęły dwie osoby, kierujący w wieku 25 i 49 lat. Pierwszy to mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego, drugi powiatu ostrowskiego. Po zderzeniu bus spadł z wiaduktu.

W wypadku obrażeń doznało jeszcze siedem osób, w tym dzieci w wieku 11 i 13 lat.

Poszkodowani trafili do szpitali w Ostrowie Wlkp. i Kępnie.

Czterech pacjentów przebywających w naszym szpitalu jest w stanie stabilnym bez zagrożenia życia - powiedział PAP zastępca kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostrowie Wlkp. Adam Stangret.

Natomiast pacjenci przewiezieni do szpitala w Kępnie zostali - jak poinformowała PAP dyr. szpitala Beata Andrzejewska - po przeprowadzeniu badań wypisani.