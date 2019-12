Policjanci z Rybnika szukają dwóch osób w związku ze śmiercią 36-letniego mężczyzny. Opublikowali ich zdjęcia i proszą o kontakt wszystkich, którzy rozpoznają poszukiwanych.

Poszukiwane osoby na zdjęciu udostępnionym przez policję / Śląska policja /



1 grudnia ok. godz. 20.00 przy ulicy Zamkowej w Rybniku mężczyzna i kobieta robili sobie zdjęcia na tle pomnika. W pewnym momencie podszedł do nich 36-latek. Doszło do szarpaniny, w trakcie której poszukiwany uderzył w twarz 36-latka. Mężczyzna upadł na ziemię i doznał urazu głowy. Zmarł w szpitalu.

Kobieta i mężczyzna, których tożsamość nie jest znana, odeszli z miejsca zdarzenia. Mężczyzna jest podejrzewany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.

Poszukiwana kobieta na zdjęciu opublikowanym przez policję / Śląska policja /





Policja opublikowała zdjęcia z monitoringu, na którym widać dwie poszukiwane osoby. Jeśli ktoś ma informacje, gdzie mogą przebywać, powinien skontaktować się z policją w Rybniku pod numerem telefonu (32) 429 52 55, Wydziałem Kryminalnym KMP w Rybniku osobiście, mailowo: kryminalny@rybnik.ka.policja.gov.pl lub telefonicznie - (32) 429 52 80. Można także skontaktować się z najbliższą jednostką policji tel. 997 lub wybrać numer alarmowy 112.