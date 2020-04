Do północy ten, kto zostawił 2 lata temu w słupskim hospicjum ponad 100 tys. zł i ok. 2 tys. euro, miał czas, by odzyskać zgubę. Nie zgłosił się, a policji nie udało się ustalić, kim jest. Pieniądze "oficjalnie" należą do miasta, ale słupski magistrat już zapowiedział przekazanie pełnej kwoty hospicjum. Znaleźne należy się pielęgniarce, które znalazła reklamówkę pełną pieniędzy, ale także ona nie chce zatrzymać sobie ani grosza.

