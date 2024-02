Nowe kierownictwo prokuratury podjęło decyzję o kontynuacji śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej prowadzonego przez poprzedników - dowiedział się reporter RMF FM.

Wrak prezydenckiego samolotu TU-154M / Wojciech Pacewicz / PAP

Postępowanie przedłużono do końca tego roku. Pojawiły się nowe terminy kolejnych etapów śledztwa.

Jak dowiedział się nasz reporter, śledczy będą czekać na efekt prac międzynarodowego zespołu biegłych, u którego poprzednicy zamówili ekspertyzy - między innymi dotyczące badania szczątków maszyny na obecność materiałów wybuchowych.

Ekspertom nie wypowiedziano umów. Zapewnili oni, że prace nad próbkami zostaną zakończone w maju. Natomiast kompleksowa opinia biegłych ma wpłynąć do Prokuratury Krajowej w sierpniu tego roku.

Wtedy rozpocznie się tłumaczenie dokumentacji z języka angielskiego. To ma zająć kilka miesięcy z uwagi na objętość tych materiałów, specjalistyczny język i multidyscyplinarny charakter.

Dopiero po tłumaczeniu tę opinię ocenią prokuratorzy i na jej podstawie będą mogli podejmować decyzje procesowe. To oznacza, że śledztwo smoleńskie na pewno nie zakończy się w tym roku.



Śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej od 10 kwietnia 2010 r. prowadzi prokuratura. Najpierw była to Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Po reformie prokuratury przez rząd PiS śledztwo od zlikwidowanej wtedy prokuratury wojskowej przejęła Prokuratura Krajowa. Od marca 2016 r. sprawą zajął się Zespół Śledczy nr I Prokuratury Krajowej. W 2022 r. Prokuratura zarzuciła rosyjskim kontrolerom świadome podjęcie działań mających doprowadzić do katastrofy. Sąd Okręgowy w Warszawie na tej podstawie podjął decyzję o aresztowaniu tych rosyjskich kontrolerów. W lipcu tego roku PK poinformowała o włączeniu do śledztwa zawiadomienia podkomisji smoleńskiej o zamachu na prezydenta i elitę polityczną RP.