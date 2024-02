Cristiano Ronaldo został zawieszony na jeden mecz za wykonanie gestu uznanego powszechnie za nieprzyzwoity po ligowym spotkaniu jego drużyny Al-Nassr z Al Shabab (3:2). Decyzję podjęła Komisja Dyscypliny i Etyki Saudyjskiej Federacji Piłkarskiej.

Cristiano Ronaldo / STR / PAP/EPA

Ponadto komisja orzekła, że 39-letni piłkarz musi zapłacić grzywnę w wysokości 10 000 riali saudyjskich (2666 dolarów) na rzecz krajowej federacji, a także 20 000 riali na rzecz Al-Shabab w celu pokrycia kosztów związanych ze złożeniem skargi.

Jak dodano, od tej decyzji nie przysługuje odwołanie.

W trakcie niedzielnego spotkania saudyjskiej ekstraklasy z Al Shabab, wygranego przez drużynę Ronaldo na boisku rywala 3:2 (Portugalczyk zdobył bramkę z rzutu karnego), fani gospodarzy wygwizdywali go i krzyczeli "Messi, Messi".

Jak wynikało z filmów opublikowanych w mediach społecznościowych (kamery telewizyjne nie zarejestrowały tego zdarzenia), po ostatnim gwizdku sędziego słynny piłkarz, patrząc w kierunku kibiców, przyłożył dłoń do ucha, a po chwili skierował ją w okolice podbrzusza i zaczął machać ręką do przodu. Zostało to odebrane jako niegrzeczny, wręcz obsceniczny gest.