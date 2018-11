"Wydaje mi się, że komisja śledcza w sprawie KNF jest niezbędna" - mówi gość Roberta Mazurka w RMF FM, poseł PO Sławomir Nitras. Jak dodaje: panowie z PIS ( m.in. Morawiecki, Ziobro – przyp.red) przerzucają się odpowiedzialnością. "Jak my możemy im wierzyć, jako opozycja, czy wyborcy. (...) "Tę sprawę powinien wyjaśnić ktoś inny" - podkreśla. "I Tusk i Miller – jako urzędujący premierzy – mieli odwagę stanąć przed komisją śledczą" - twierdzi poranny gość RMF FM.





Robert Mazurek: Rozumiem, że wolałby pan być przedstawiany jako prezydent Szczecina?

Sławomir Nitras: Tak, ale decyzja wyborców była inna.

282 glosy - tak niewiele zabrakło, żeby znalazł się pan w II turze.

Myśmy, jako Platforma, swoje cele w tych wyborach zrealizowali. My wiedzieliśmy, że będzie nam bardzo trudno wygrać z Piotrem Krzystkiem, natomiast naszym celem było wygrać to wyraźnie z PiS-em, naszym celem było doprowadzić do zerwania koalicji Piotra Krzystka z PiS-em i wydaje się, że ten cel uda się zrealizować. Oczywiście, (celem- red.) było też utrzymanie sejmiku. I ten cel też chyba uda nam się utrzymać.

Czyli pan wcale nie chciał zostać prezydentem Szczecina?

Ja bardzo chciałem zostać. To nie jest tak. Natomiast mieliśmy świadomość, że to jest trudne zadanie.

To dlaczego w Szczecinie się nie udało? W Kielcach wieloletni prezydent przegrał, wygrał wasz kandydat.

Bardzo wielu mieszkańców Szczecina kojarzy Piotra Krzystka do dzisiaj z Platformą Obywatelską, mimo że nasze drogi wiele lat temu się rozeszły. Tak go wielu mieszkańców kojarzy. My też w II turze zdecydowaliśmy się poprzeć Piotra Krzystka, stąd jego rekordowy wynik. On ma świadomość, bo rozmawialiśmy na ten temat, że ten naprawdę imponujący wynik ponad 100 000 głosów to nie są tylko jego głosy. To są głosy ludzi, którzy nie chcą PiS-u w Szczecinie, również wyborcy Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Ja liczę na to, że on poważnie weźmie to pod uwagę i nie dopuści do tego, żeby Szczecinem dalej współrządził PiS.