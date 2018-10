Dwa ataki na lekarzy i pielęgniarki w Śląskiem. Doszło do nich w Bielsku-Białej i Wodzisławiu Śląskim. Agresywny mężczyzna z Wodzisławia Śląskiego został już tymczasowo aresztowany.

Zdj. ilustracyjne / Karolina Michalik / RMF FM

Mieszkaniec z Wodzisławia Śląskiego trafił do szpitala, bo spadł z wysokości i stracił przytomność. Kiedy odzyskał świadomość, od razu zaczął być agresywny. Najpierw wulgarnie odnosił się do dwóch zajmujących się nim pielęgniarek, a w chwilę potem zaatakował lekarza. Uderzył go kilka razy. Doszło też do ataku na jedną z pielęgniarek.

Ostatecznie mężczyznę udało się obezwładnić. Po zatrzymaniu napastnik usłyszał zarzut znieważenia i naruszenia nietykalności lekarza i pielęgniarek, a sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu.

Do podobnego ataku doszło też w Bielsku-Białej. Tam z kolei agresywny mężczyzna zaatakował i uderzył lekarza, który udzielał mu pomocy. Napastnika obezwładniono przed przyjazdem policji. Badanie alkomatem wykazało u niego ponad 4 promile alkoholu.

