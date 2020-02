Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w województwach opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i w północnych powiatach województwa pomorskiego. Prędkość wiatru może wynieść w porywach do 90 km/h.

Strażacy usuwają powalone drzewo po wichurze w miejscowości Wieniotowo / Marcin Bielecki / PAP

Jak podaje IMGW, alerty pierwszego stopnia obowiązują do godz. 1 rano we wtorek. Wiatr będzie wiał z zachodniej i zachodnio-południowej Europy ze średnią prędkością 50 km/h, chociaż lokalnie może osiągnąć prędkość do 90 km/h.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia to najłagodniejsze w trójstopniowej skali ostrzeżeń IMGW. Przy ostrzeżeniu tym należy się spodziewać warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. W związku z zagrożeniem mogą się pojawiać utrudnienia w ruchu drogowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych lub możliwe jest ich odwołanie. Zalecana jest ostrożność i śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej.