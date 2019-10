"Nie wykluczałbym tego, że Donald Tusk zechce wrócić do kierowania Platformą Obywatelską i pokonać Kaczyńskiego" - powiedział europoseł Radosław Sikorski. Jego zdaniem rywalizacja Donalda Tuska i Grzegorza Schetyny jest możliwa.

Radosław Sikorski / Tytus Żmijewski / PAP

Radosław Sikorski - pytany w Polsat News o to, czy Tusk rzuci rękawicę Grzegorzowi Schetynie odpowiedział, że "wszystko jest możliwe".

Według Sikorskiego zgłaszają się już kandydaci na stanowisko szefa PO. Bogdan Zdrojewski, Borys Budka, Bartosz Arłukowicz i Małgorzata Kidawa-Błońska to ciekawe kandydatury. W każdej partii potrzebna jest młoda zmiana - dodał.



Sikorski pytany o ocenę czwartkowego porozumienia Unii Europejskiej z Wielką Brytanią ws. brexitu powiedział, że "nie można nazwać brexitu sukcesem". Jego zdaniem "to bardzo smutne wydarzenie". Tak kończy się szczucie na Unię Europejską i tak kończą się nacjonalistyczne szarże - mówił. Wielka Brytania zgodnie z tym porozumieniem będzie musiała zapłacić ponad 40 mld euro za wyjście. Nas mogą wyrzucić za darmo - podkreślił Sikorski.



Były szef MSZ zaprzeczył słowom premiera Mateusza Morawieckiego, że umowa reguluje kwestie pobytu Polaków na Wyspach. Premier zmyśla znowu. W tych uzgodnieniach nie ma nic o prawach Polaków - zaznaczył. To są negocjacje, w których Komisja Europejska zawarowała prawa wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Członkostwo w Unii daje Polakom w Wielkiej Brytanii rękojmię tych praw, a nie jakieś fantazje nacjonalistycznego rządu - dodał Sikorski.