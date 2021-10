W piątek Sejm ustanowił nowe święto państwowe - Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Święto to, mające upamiętniać zwycięski zryw Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918-19, będzie przypadać 27 grudnia - w rocznicę wybuchu powstania.

Pomnik Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Ustawę w tej sprawie, której inicjatorem był prezydent Andrzej Duda, poparło 451 posłów, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

"W hołdzie bohaterom - uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918-1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej" - głosi preambuła ustawy, w którym kolejne artykuły mówią o ustanowieniu 27 grudnia Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i świętem państwowym. Ustawa nie przewiduje, co podkreślano także podczas wcześniejszych prac sejmowych, że 27 grudnia będzie dniem wolnym od pracy.



Inicjatywa ustawodawcza prezydenta - jak podkreślono w uzasadnieniu propozycji Andrzeja Dudy - stanowi odpowiedź na głosy przedstawicieli społeczności i władz samorządowych z regionu Wielkopolski. Przypomniano też, że bez Powstania Wielkopolskiego, które rozpoczęło się 27 grudnia 1918 r. i trwało do rozejmu w Trewirze 16 lutego 1919 r., nie byłoby II Rzeczypospolitej "w znanym nam kształcie, a być może w ogóle nie zdołałaby ona przetrwać".



Ustanowienie nowego święta państwowego - podczas pierwszego i drugiego czytania projektu ustawy - poparli posłowie klubów PiS, KO, Lewicy, Koalicji Polskiej i Konfederacji, a także kół Polska 2050 i Porozumienia Jarosława Gowina. Inicjatywę prezydenta poparł także rząd, którego przedstawiciel, wiceszef MKDNiS Jarosław Sellin podał, że Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego będzie trzynastym - przyjętym w drodze ustawy - świętem państwowym w Polsce.



Ustawa trafi teraz do prac Senatu.



Prawie cała Wielkopolska powróciła do Polski

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. W pierwszym okresie walk, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część miasta. Ostatecznie zostało ono wyzwolone 6 stycznia 1919 r., kiedy przejęto lotnisko. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski.



Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze, podpisany przez Niemcy i państwa Ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych.



Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła prawie cała Wielkopolska.