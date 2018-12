Ustalono prawdopodobną rodzinę mężczyzny, który w środę oblał się łatwopalną substancją i podpalił na ulicy Wrocławskiej w Opolu. Wiadomo, że ofiara to mieszkaniec Opolszczyzny - dowiedział się reporter RMF FM Marcin Buczek.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Do ustalenia tożsamości ofiary niezbędne są jednak badania DNA. Stan zwłok nie pozwala na ich identyfikację. Dlatego dwie osoby z rodziny zmarłego przesłuchano jako świadków i pobrano od nich do badan materiał genetyczny.

W czasie sekcji zwłok pobrane też będą próbki z ciała mężczyzny i cały ten materiał trafi następnie do biegłych, którzy ostatecznie będą ustalać tożsamość ofiary. Potrwa to co najmniej kilka dni.

O tragedii policję poinformował mieszkaniec jednego z bloków, który na pobliskim placu zauważył płomienie.



Wezwani na miejsce strażacy ugasili ogień, ale życia tego mężczyzny nie udało się już uratować - zwłoki były w całości zwęglone.