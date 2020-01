Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał natomiast ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą w całym woj. podlaskim i wschodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego. Dodatkowo mgła może wystąpić w południowych powiatach województw: dolnośląskiego i opolskiego.

Mgła w Krakowie / Łukasz Gagulski

Gęsta mgła w Krakowie uziemiła samoloty na lotnisku Balice. Odwołano loty do Warszawy i Budapesztu, pozostałe są opóźnione. Samoloty, które miały lądować w Balicach przekierowywane były do Katowic i Wrocławia.

Jak podała PAP rzeczniczka krakowskiego lotniska Natalia Vince, obecnie pogoda pozwala już na starty i lądowania samolotów. "Sytuacja jest dynamiczna, więc mogą jeszcze pojawić się perturbacje" - zaznaczyła.



Z powodu ukształtowania terenu mgła utrudniająca operacje na krakowskim lotnisku jest częstym zjawiskiem o tej porze roku.





IMGW wydało ostrzeżenie przed gęstymi mgłami / IMGW/pogodynka.pl / Internet

IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.





W ciągu dnia w całym kraju dodatnia temperatura

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 3 st.C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około 5 st.C w centrum, do 10 st.C na zachodzie. Wiatr słaby, wzmagający się po południu do umiarkowanego i porywistego, nad morzem okresami dość silny, południowo-wschodni i południowy. W Karpatach i w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h.





Prognoza pogody piątek / INTERIA.PL

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie wzrastające do dużego. Nad ranem na krańcach zachodnich Ziemi Lubuskiej i Pomorza Zachodniego słabe opady deszczu. Lokalnie na południu w dolinie Wisły mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od -2 st.C na południu i w kotlinach sudeckich, około 1 st.C w centrum, do 2 st.C nad morzem i na północnym zachodzie; na Pogórzu Karpackim i Podhalu temperatura od -6 st.C do -3 st.C, a lokalnie w kotlinach karpackich spadek temperatury do -9 st.C.





W sobotę gęste mgły i opady deszczu





Prognoza pogody sobota /INTERIA.PL

W sobotę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze od zachodu wzrastające do dużego aż do wystąpienia opadów deszczu. W godzinach porannych na południu w dolinie Wisły zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 3 st.C na Suwalszczyźnie i w kotlinach sudeckich do 7 st.C na Pomorzu Zachodnim i w rejonie Przemyśla. Wiatr umiarkowany, gdzieniegdzie na zachodzie i Pomorzu dość silny oraz porywisty, południowo-zachodni i południowy. W Karpatach porywy wiatru do 65 km/h, w Sudetach do 90 km/h.