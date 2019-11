Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu na południu kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy środkowej i południowej części województwa dolnośląskiego, zachodniej części województwa opolskiego i powiatu tatrzańskiego w województwie małopolskim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa donosi ponadto, że w okolicach Jeleniej Góry może spaść śnieg.

Ostrzeżenie IMGW przed intensywnymi deszczami dotyczy terenów na południu kraju (aktualizacja z godziny 09:01) / IMGW-PIB / pogodynka.pl /

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje - jak czytamy na stronach IMGW - "warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia".

Instytut zaznacza również, że należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

Mieszkańców Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Małopolski ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa: przed ulewami, ale i silnym wiatrem, który może osiągać prędkość do 85 km/h.

Co więcej, jak czytamy, w okolicach Jeleniej Góry może sypnąć śniegiem! Pokrywa świeżego białego puchu może mieć - według RCB - do 10 cm.

W górach śniegu może być jeszcze więcej.

Opadów śniegu należy spodziewać się dzisiaj w godzinach popołudniowych, wieczornych oraz nocą ze środy na czwartek. W obszarach górskich województwa dolnośląskiego może spaść do 15 cm śniegu, w pasie od Jeleniej Góry do Wałbrzycha do 5 cm - prognozuje w rozmowie z RMF FM Kamil Misiak ze stowarzyszenia "Dolnośląska Pogoda. Ostrzeżenia Meteorologiczne".

Jak dodaje, "śnieg niestety nie utrzyma się poza obszarami górskimi".

Od czwartku notować będziemy wzrost temperatury, która na okres weekendu osiągnie do 17 stopni Celsjusza - podsumowuje Kamil Misiak.

Halny rozszalał się na Podhalu. Wichura powaliła dziesiątki drzew

Mieszkańcom Podhala we znaki dał się również halny: nocne porywy na Kasprowym Wierchu przekraczały 190 km/h, a w samym Zakopanem wiało z prędkością ponad 100 km/h.

Wichura powaliła dziesiątki drzew i zrywała fragmenty dachów. Zakopiańscy strażacy interweniowali blisko 40 razy.

Na szczęście nikt nie został ranny.

