Kłopoty z wodą mają mieszkańcy trzech miejscowości w gminie Krzyżanowice pod Raciborzem na Śląsku. W wodociągu wykryto tam bakterie coli. Sanepid wprowadził bezwzględny zakaz korzystania z wody w kranach.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Z bieżącej wody nie wolno korzystać w miejscowościach Rudyszwałd, Chałupki i Zabełków. Problem dotyczy około 4 tysięcy osób.

W tej chwili w każdej z tych miejscowości wyznaczono po trzy miejsca, gdzie mieszkańcy mogą zaopatrywać się w wodę dostarczaną przez strażaków.

Bardzo prawdopodobne, że źródłem zakażenia może być stacja uzdatniania wody w Rudyszwałdzie, dlatego już została ona odcięta.

Zakaz korzystania wody z kranów jest bezwzględny do odwołania. Nie wolno jej wykorzystywać do mycia owoców, gotowania, a także kąpieli. Użycie jest możliwe tylko do prac porządkowych i celów sanitarnych, czyli spłukiwania toalet.

Bakterie z grupy coli do ujęć wody przenikają np. z nieszczelnych szamb lub zanieczyszczonych nieczystościami gruntów. Picie skażonej nimi wody może skutkować dolegliwościami żołądkowymi.