Nowelizacja prawa oświatowego, wprowadzająca szersze uprawniania kuratorów oświaty jest już gotowa i w ciągu kilku dni powinna zostać przekazana do konsultacji międzyresortowych - dowiedział się reporter RMF FM.

We wzbudzających kontrowersje przepisach złagodzono część zapisów dotyczących szkół niepublicznych - usłyszeliśmy w resorcie edukacji.

O jakie zmiany chodzi? "Chcemy zwiększyć nadzór nad szkołami niepublicznymi, ale utrzymać dotychczasowe zasady wyboru ich dyrektorów" - deklaruje wiceminister Tomasz Rzymkowski.

"Tutaj pozostaje to na zasadach takich, jakie miało to w tej chwili miejsce. To znaczy decydująca jest rola organu prowadzącego a nie publicznego" - tłumaczy.

Kuratorzy mają mieć decydujący wpływ na konkursy w szkołach publicznych, ale i w tym przypadku pojawią się zmiany w porównaniu do dotychczasowych zapowiedzi urzędników. "Wzrośnie wpływ związków zawodowych, ale tylko tych, które są obecne w szkole" - zapowiada wiceminister Rzymkowski.

Inne zapowiedzi dotyczące możliwości zwalniania dyrektorów przez kuratorów oświaty i ich nadzoru nad obecnością w szkołach organizacji pozarządowych, zostały utrzymane. Mają pojawić się w nowych przepisach, które - zdaniem resortu - zostaną przyjęte po wakacjach.