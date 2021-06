"Fundusz Kościelny, z którego finansowane są składki duchownych, wzrósł o 11 mln zł do 181,8 mln złotych. Jeszcze nigdy nie pochłonął tak dużo" - donosi Rzeczpospolita w najnowszym wydaniu.

"Suma wydatków, jakie w 2020 r. państwo poniosło na składki zdrowotne i emerytalne osób duchownych, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, a także remonty obiektów sakralnych, sięgnęła 181,8 mln zł" - czytamy w dzienniku.



"Fundusz Kościelny, który powstał jeszcze w czasach stalinowskich, by zrekompensować Kościołowi mienie odebrane przez komunistyczne państwo, jeszcze nigdy nie pochłonął tak dużo" - sygnalizuje gazeta.



"W 2019 r. wyniósł 170,6 mln zł" - zaznacza.

Coraz wyższe składki na ZUS na księży



"MSWiA, któremu podlega fundusz, tłumaczy, że wzrost wydatków jest nieunikniony, bo składki na ZUS dla księży idą w górę wraz ze zwiększeniem ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę" - wyjaśnia Rzeczpospolita.



"Mimo to większość partii opozycyjnych uważa fundusz na przeżytek i domaga się jego likwidacji bądź przekształcenia w dobrowolny odpis podatkowy. Blisko do tego było już w drugiej kadencji rządów PO-PSL, gdy przekształcenie funduszu zapowiedział w exposé premier Donald Tusk" - przypomina gazeta.



"Byłby to demontaż jednego z filarów ładu po 1989 r. Pamiętajmy, że przy Okrągłym Stole siedziała nie tylko władza i opozycja, ale też strona kościelna" - przypomina cytowany w artykule politolog z UW prof. Rafał Chwedoruk, który nie wierzy w szybką realizację tego pomysłu.