Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Stefaniak skomentował w rozmowie z Polską Agencją Prasową sobotnie wystąpienie Waldemara Pawlaka na Radzie Naczelnej PSL. Były premier opublikował nagranie swojego ostrego wystąpienia na Facebooku.

W sobotę odbyła się Rada Naczelna PSL. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz informował na konferencji prasowej, że podjęła uchwałę o budowie bloku na wybory parlamentarne pod nazwą Koalicja Polska. Do współpracy zaprosił ugrupowania, którym bliskie są "wartości chrześcijańskie, demokratyczne, ludowe i narodowe".



Waldemar Pawlak nagranie swojego wystąpienia z zamkniętych obrad zamieścił na Facebooku. Albo mamy kręgosłup i jaja i potrafimy robić politykę, z której wynika coś dobrego dla kraju, dla Polski, dla Europy, dla ludzi. Albo się trzęsiemy i wysuwamy, koncepcje, antykoncepcje, żeby się załapać na byle co - mówił były premier . Odniósł się też m.in. do wystąpienia szefa "Liberté!" Leszka Jażdżewskiego, które poprzedzało wykład Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. W wystąpieniu Jażdżewskiego znalazła się m.in. bardzo ostra krytyka Kościoła katolickiego.

Władysław Kosiniak-Kamysz siedział między Tuskiem i Jażdżewskim. Ja bym wtedy wyszedł. Wyszedłbym z tego pieprzonego spotkania po takim wstępie, jak Jażdżewski zrobił -stwierdził Pawlak. Nie w każdym towarzystwie można się dobrze czuć i wygrywać - dodał.

Rzecznik PSL Jakub Stefaniak podkreślił w rozmowie z PAP, że to nagranie nie jest dla niego "żadną nowością", bo wystąpienie słyszał na Radzie. Natomiast, jeśli chodzi o rekcje sali, na której byłem, to nie były jakieś emocjonujące i wspierające ten ton wypowiedzi - podkreślił. Pozostaje tylko mieć pytanie, czy to nagranie nie zaszkodzi tak naprawdę najbardziej panu premierowi? I tu z troską patrzymy na to, bo nie chcielibyśmy, żeby jemu zaszkodziło, a pomogło na przykład PiS-owi - zaznaczył Stefaniak.



Odnosząc się do treści nagrania rzecznik PSL podkreślił, że z satysfakcją odbiera to, iż pomysł Koalicji Polskiej się spodobał. To bardzo dobrze. Koalicja Polska została wymyślona 4 lutego i zaprezentowana jako inicjatywa po raz pierwszy przez prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i byłego prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza we Wrocławiu - dodał rzecznik PSL.