Wszystkie urzędy w kraju mają w poniedziałki pracować do godziny 18:00. Teraz tak się dzieje tylko w niektórych instytucjach. Rząd chce to ujednolicić, byśmy nie musieli wychodzić wcześniej z pracy albo brać dnia urlopu, by załatwić sprawy w urzędzie.

W poniedziałki wszystkie urzędy czynne do 18:00. Taka jest propozycja rządu Urzędowe poniedziałki – w jakich godzinach Już teraz urzędy w wielu miastach pracują jeden dzień w tygodniu dłużej, teraz rząd chce to ujednolicić. Sugeruje, by wszystkie urzędy właśnie w poniedziałki miały wydłużone godziny pracy. Już w maju pismo w tej sprawie wysłała szefowa służby cywilnej do dyrektorów wszystkich instytucji, w których zatrudniony jest korpus służby cywilnej. Ale to było tylko zalecenie, a nie obowiązek. Chodziło o podmioty administracji rządowej, a więc np. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy czy ministerstwa. W tych instytucjach zwykły obywatel rzadko bywa, co innego urzędy skarbowe czy wojewódzkie, gdzie np. trzeba się udać, by wyrobić paszport. Chcielibyśmy, żeby cała administracja centralna, rządowa, administracja, gdzie jest korpus służby cywilnej, pracował w ten jeden dzień, w poniedziałek, między 8:00 a 18:00, żeby każdy mógł załatwić swoje sprawy w urzędzie - mówi RMF FM Michał Jaros, wiceminister rozwoju i technologii. Rząd wskazał na poniedziałek, ale być może nie wszędzie będzie to możliwe. Ankieta Co sądzisz o propozycji, by w poniedziałek wszystkie urzędy w kraju pracowały do 18:00? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Co sądzisz o propozycji, by w poniedziałek wszystkie urzędy w kraju pracowały do 18:00? Jestem na tak, dziś muszę zwalniać się z pracy, żeby coś załatwić 67% Nie jest to konieczne, dziś wszystko można załatwić przez internet 26% Nie będzie to miało dla mnie znaczenia 7% głosów: 58

głosów: 58 E-urzędy czynne całą dobę Propozycja uspójnienia godzin pracy urzędów oraz wprowadzenia przynajmniej jednego dnia w tygodniu, kiedy będą one pracowały dłużej, pojawiła się już wiosną w propozycjach zespołu ds. deregulacji. Mówiła o tym szefowa Służby Cywilnej Anita Noskowska-Piątkowska i wskazywała na "warunek fakultatywny odpowiadający na realną potrzebę w jednostkach samorządu terytorialnego". Przytoczyła przykłady mniejszych gmin, gdzie potrzeby wydłużenia prac są mniejsze. Już wtedy przeciwko centralnym rozwiązaniom opowiedzieli się przedstawiciele strony samorządowej. Uważam, że przepisy powinny pozostać, tak jak do tej pory pozostawiając decyzję podmiotowi zarządzającemu danym urzędem administracji samorządowej, bo on najlepiej wie, jak dostosować godziny pracy do lokalnych uwarunkowań - powiedział reprezentujący Związek Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski. Argumentował też, że urzędy są czynne 24 godziny na dobę dzięki cyfryzacji.