Rząd nie zajął się we wtorek planowaną uchwałą dotyczącą rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poprosiła o kilka dodatkowych dni na dopracowanie projektu. W najbliższych dniach Rada Ministrów ma ponownie rozpatrzyć tę sprawę.

/ Paweł Supernak / PAP

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów planowano przyjąć uchwałę dotyczącą zmian w KPO, w tym m.in. redukcję części pożyczkowej programu o 5,1 mld euro. Jednak, jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wraz z innymi odpowiedzialnymi ministrami poprosiła o kilka dodatkowych dni na dopracowanie szczegółów projektu. Rząd ma wrócić do tej kwestii w najbliższym czasie.

Ostatnia rewizja KPO przed końcem programu

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przypomniała, że obecna rewizja KPO to ostatnia szansa na wprowadzenie zmian przed zakończeniem realizacji programu w trzecim kwartale 2026 roku. Zidentyfikowane podczas rewizji wolne środki mają zostać przekierowane tam, gdzie możliwe jest ich efektywne wykorzystanie i rozliczenie. Część pożyczkowa KPO zostanie zredukowana o 5,1 mld euro, zgodnie z wcześniejszą decyzją rządu.

W projekcie uchwały przewidziano również usunięcie szeregu mierników, w tym wskaźników pośrednich i niepowiązanych bezpośrednio z wydatkowaniem środków z KPO. Zmiany te mają nie wpłynąć na wartość przyszłych refundacji.

Nowe inwestycje i wsparcie dla samorządów

W ramach rewizji KPO planowane jest podwojenie środków na inwestycje wodno-kanalizacyjne dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Samorządy mają również otrzymać wsparcie na tzw. "cyberinwestycje" - specjalne cyberbony o wartości 130 tys. zł na zakup sprzętu do elektronicznego obiegu informacji.

Kolejną nowością jest inwestycja w bezpieczeństwo Polski - zakup sześciu satelitów oraz budowa centrum przetwarzania danych. Na ten cel przewidziano 2 mld zł. Inwestycja ta ma wzmocnić pozycję Polski w europejskim systemie komunikacji satelitarnej i zapewnić bezpieczną komunikację służbom takim jak wojsko, policja czy straż pożarna. Skorzystają na niej również polskie firmy, które będą mogły włączyć się w globalne łańcuchy dostaw dla sektora kosmicznego.

KPO - kluczowe wsparcie dla polskiej gospodarki

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności przewiduje dla Polski łącznie 59,8 mld euro, z czego 25,27 mld euro to dotacje, a 34,54 mld euro - preferencyjne pożyczki. Program składa się z 57 inwestycji i 54 reform, które mają wzmocnić polską gospodarkę. Dotychczas KPO był zmieniany trzykrotnie, a ostatnia rewizja zakładała m.in. utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, wsparcie dla Państwowej Inspekcji Pracy, fundusz gwarancyjny na kredyty dla firm oraz dofinansowanie wymiany tachografów w ciężarówkach.