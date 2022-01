Gwiazdka przed numerem telefonu ma ostrzegać nas, że połączenie, które odbieramy może być fałszywe, oraz że ktoś podszywa się pod znany nam numer – takie rozwiązania zamierza wprowadzić rząd, by ograniczyć falę oszustw i wyłudzeń danych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Pomysły rozwiązań w tej sprawie przedstawił Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji. Gwiazdka spowoduje, że numer znanej nam osoby użyty przez oszusta nie wyświetli się w naszym telefonie jako np. "Mama", ale będzie on poprzedzony gwiazdką. Operatorzy telefonii komórkowej mieliby w ten sposób oznaczać każde połączenie wchodzące do sieci z urządzeń internetowych, lub od niezaufanych zagranicznych operatorów.

Cel jest taki, abyśmy wiedzieli, że dzwoni do nas osoba inna, niż ta, której numer wyświetla się na ekranie telefonu. Bo na tym polega dzisiaj "spoofing", że dzwoni do nas osoba, którą możemy nawet dobrze znać, a w rzeczywistości jest to ktoś zupełnie inny, a w szczególności (może to być) pochodzący z zagranicy ruch o charakterze przestępstwa, w tym wyłudzenia - wyjaśnił Cieszyński.

Dopytywany, skąd system będzie "wiedział", że ktoś podszywa się pod znaną nam osobę, Cieszyński zwrócił uwagę na "pewne różnice", możliwe do wychwycenia na poziomie technicznym. Wprowadzenie tych rozwiązań sprawi, że będzie możliwe przekazanie tych informacji do końcowego użytkownika - zapewnił. Dodał, że wspomniana przez niego gwiazdka przed wyświetlanym numerem jest teraz jednym z pomysłów wdrożenia takiego rozwiązania.

Walka z phishingiem

Rząd chce także walczyć z tzw. phishingiem. W tego rodzaju atakach przestępcy często wykorzystują strony internetowe znanych instytucji, portali informacyjnych, czy mediów społecznościowych jako "przynętę", na którą "łowią" swoje ofiary. W ten sposób wyłudzają np. dane osobowe i dane uwierzytelniające.

W tym przypadku operatorzy mają weryfikować sms-y z tzw. nadpisem, czyli informacje wysyłane przez automaty ze zmienioną nazwą nadawcy. W ten sposób przestępcy podszywają się pod firmy kurierskie i platformy sprzedażowe, aby wyłudzić dane osobowe, czy dane uwierzytelniające, potrzebne np. do zalogowania się na konto internetowe w banku.



Będzie także możliwość zablokowania swojego numeru PESEL w instytucjach bankowych i telekomunikacyjnych.

Cieszyński poinformował, że nad szczegółowymi rozwiązaniami, które uniemożliwiałyby podszywanie się pod osoby (bądź np. media społecznościowe czy banki), Urząd Komunikacji Elektronicznej pracuje z operatorami telekomunikacyjnymi.



Mamy informacje, że w bardzo niedługim czasie otrzymamy raport z tych prac i będziemy chcieli pilnie wdrożyć te rozwiązania do polskiego porządku prawnego - powiedział Cieszyński.