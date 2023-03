Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd przyjął projekt ustawy, która ma na celu wprowadzenie "jeszcze większych ułatwień" w budowie domów jednorodzinnych. W projekcie przewidziano usunięcie zapisów ograniczających do 70 m kw. limit metrażu domów jednorodzinnych wznoszonych bez pozwolenia na budowę. Jak zaznaczył premier, nowe regulacje nie będą dotyczyły deweloperów, a jedynie osób indywidualnych.

Rząd zamierza ułatwić procedurę budwę domów jednorodzinnych / Shutterstock

Jak mówił szef rządu po zakończeniu obrad Rady Ministrów, "przeszliśmy przez pierwszą, już chyba ponad roczną, pilotażową fazę testowania domów do 70 metrów kw., budowanych bez konieczności występowania o zezwolenia".

To, co zrobiliśmy wtedy, sprawdziło się i użytkownicy tych regulacji proszą nas o zwiększenie metrażu, dla którego będzie można budować również bez zezwoleń - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Premier Morawiecki: Domy jednorodzinne bez pozwolenia na budowę - niezależnie od metrażu

Morawiecki wyjaśnił, że rząd przyjął w środę projekt regulacji, których celem są "jeszcze większe ułatwienia w budowie domów jednorodzinnych, w procesie budowlanym". Wskazał, że wprowadzone zostaną przepisy, które będą znaczącym ułatwieniem dla wszystkich osób fizycznych.

Szef rządu podkreślił, że ułatwienia w procesie budowlanym będą dotyczyć tylko prywatnych inwestorów, osób indywidualnych. Nie będzie to dotyczyło deweloperów, od razu zaznaczam - wskazał.

Chodzi o projekt nowelizacji Prawa budowlanego, który ma umożliwić wznoszenie domów jednorodzinnych powyżej 70 m kw. bez pozwolenia na budowę, podobnie jak ma to dziś miejsce w przypadku domów do 70 m kw.

Od 3 stycznia 2022 r. można budować domy jednorodzinne do 70 m kw. w uproszczonej procedurze: na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym, bez pozwolenia na budowę, a także bez konieczności ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia dziennika.

Jakie obiekty będą mogły powstawać bez pozwolenia na budowę?

Proponowane przez rząd regulacje znalazły się w projekcie zmiany ustawy Prawo budowlane. Jak uzasadniono, celem nowelizacji jest "dalsze zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak i organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz usprawnienie ich działania, a także elektronizacja procedur oraz działalności organów administracji publicznej".

"Niektóre procedury są wciąż nieadekwatne do stopnia skomplikowania inwestycji, a liczba i zakres dokumentów dołączanych do wniosków, czy to w postaci papierowej, czy elektronicznej, powodują, że inwestor rezygnuje z realizacji inwestycji" - zaznaczyli autorzy projektu nowelizacji przepisów budowlanych.

Proponowane przez rząd ułatwienia dla inwestorów indywidulanych dotyczą likwidacji zapisu o limicie metrażu nowo budowanych domów (obecnie do 70 m kw. powierzchni), dla których nie obowiązuje warunek uzyskania pozwolenia. W przepisach pozostaje regulacja, że to ułatwienie dotyczy budynków maksymalnie dwukondygnacyjnych. Zmienione przepisy mają zawierać uregulowania ułatwiające składanie zgłoszeń, a następnie uzyskiwania zgody na użytkowanie.

Nowelizacja ma również doprowadzić do ograniczenia w postępowaniach budowlanych udziału "stron, których celem jest jedynie utrudnienie realizacji inwestycji". Rząd przewiduje zniesienie możliwości składania dokumentów w formie papierowej i wprowadzenie pełnej cyfryzacji procesu budowlanego.

Nowe przepisy rozszerzą także katalog inwestycji, dla których nie będzie wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę, a wystarczy jedynie dokonanie zgłoszenia przedsięwzięcia. Dotyczyć to będzie m.in.:

- przydomowych schronów do 35 m kw. powierzchni;

- zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m sześc. i nie większej niż 15 m sześc.;

- posadowionych na gruncie masztów flagowych o wysokości od 3 m do 7 m.

Nie będzie natomiast wymagane ani pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie budowy:

- niewielkich kolumbariów o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m kw. i o wysokości nie większej niż 3 m położonych na terenie cmentarza;

- przepustów o długości nie większej niż 20 m oraz o przekroju wewnętrznym większym niż 0,85 m kw. i nie większym niż 3 m kw.;

- kiosków i pawilonów sprzedaży ulicznej o powierzchni zabudowy nie większej niż 15 m kw.