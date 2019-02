Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie podziału gminy Czersk i utworzenia gminy Rytel trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Mieszkańcy Rytla byli zawiedzeni działaniami władz Czerska po nawałnicy w 2017 roku. Decyzję o złożeniu wniosku podjęli po uzyskaniu analizy ekonomicznej budżetu potencjalnej, nowej gminy.

Powalone drzewa w okolicach miejscowości Rytel w 2017 roku / Leszek Szymański / PAP

O złożeniu wniosku w tej sprawie poinformował dziś sołtys Rytla, niewielkiego sołectwa leżącego w powiecie chojnicku na Pomorzu.

Wczoraj został złożony do Rady Ministrów za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie podziału gminy Czersk. Jako wnioskodawcy, reprezentowani przez Przewodniczącego Komitetu ds. przywrócenia Gminy Rytel Mariusza Pokrzywińskiego, wnieśliśmy o podjęcie z własnej inicjatywy przez Radę Ministrów działań mających na celu wydanie rozporządzenia w sprawie utworzenia gmin Rytel i Czersk i na jego mocy dokonania podziału Gminy Czersk, a przez to utworzenie Gminy Rytel - mówi Łukasz Ossowski, sołtys pomorskiej wsi Rytel, o której stało się głośno po potężnej nawałnicy, która przeszła w sierpniu 2017 roku przez północną Polskę.

To właśnie postawa władz gminy Czersk po przejściu żywiołu, wielokrotnie krytykowana przez mieszkańców Rytla, była impulsem do podjęcia działań w sprawie utworzenia nowej gminy. Działania w tej sprawie trwały od grudnia 2017 roku. Łukasz Ossowski, mówił wtedy RMF FM, że rada sołectwa doszła do wniosku, iż skoro w kryzysowej sytuacji Rytel potrafił radzić sobie sam, bez otwartego wsparcia samorządu, to poradzi sobie i w innych sytuacjach.

Do lutego 2018 roku w Rytlu, w liczącym około 3 tysięcy mieszkańców, zebrano w tej sprawie 1328 podpisów. Inicjatywę poparło ponad 60 proc. rytlan mających wtedy czynne prawe wyborcze. Podkreślenia wymaga fakt, że podpisy zbierane były w określonym miejscu i czasie, co spowodowało, że mieszkańcy pragnący poprzeć tę inicjatywę musieli się udać w tej sprawie osobiście - przypomina Łukasz Ossowski. Dodaje, że decyzję podjęto po uzyskaniu analizy ekonomicznej potencjalnego budżetu po podziale Gminy Czersk i porównaniu z budżetami gmin o potencjalnie tej samej wielkości.

W zaproponowanym we wniosku kształcie nowa gmina objąć miałaby miejscowości: Rytel, Błota, Duża Klonia, Duże Wędoły, Karolewo, Konigort, Konigortek, Leśnictwo Jeziórko, Leśnictwo Olszyny, Leśnictwo Ostrowy, Mała Klonia, Małe Wędoły, Młynki, Modrzejewo, Olszyny, Płecno, Rytel-Dworzec, Rytel-Nadleśnictwo, Uboga, Zapora. Jako sołtys Sołectwa Rytel wiem, jak ważna jest to dla mieszkańców sprawa. Gmina Rytel, to nie tylko marzenie, ale i oczekiwanie mieszkańców. Decydując się na sformalizowanie tego oczekiwania mam świadomość, że nie jest to łatwe wyzwanie. Wiem jednak, że mieszkańcy naszej małej ojczyzny, chcą być wspólnotą lokalną w pełnym tego słowa znaczeniu, czyli rządzącą się na własny rachunek. Chcą podejmować decyzje na samym dole, biorąc odpowiedzialność za swój los. Wiem, że temu zadaniu jesteśmy w stanie podołać, bo jednym z naszych największych atutów jest kapitał społeczny, który uwidocznił się szczególnie mocno w okolicznościach nadzwyczajnych, stając się przykładem dla innych wspólnot samorządowych - przekonuje Ossowski.

Teoretycznie decyzję o uwzględnieniu lub odrzuceniu wniosku w sprawie wszczęcia postępowania, premier powinien podjąć do 31 lipca.