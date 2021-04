Prąd z zerwanych przez wiatr kabli energetycznych poważnie poraził rowerzystę w Rybniku (Śląskie). Z poparzeniami trzeciego stopnia mężczyzna trafił do miejscowego szpitala - poinformowała rybnicka policja. Na miejscu wypadku pracują energetycy i strażacy.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak poinformowała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Rybniku asp. Bogusława Kobeszko, do wypadku doszło w wielkanocny poniedziałek po południu na ulicy Wielopolskiej, nieopodal skrzyżowania z ul. Gliwicką.

Doszło tam do zerwania kabli energetycznych wzdłuż ulicy. Poszkodowany został znajdujący się w pobliżu rowerzysta, który z poparzeniami trzeciego stopnia trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku - powiedziała rzeczniczka rybnickiej policji.

Obecnie policjanci nie mają informacji na temat stanu zdrowia poszkodowanego. Wyjaśniamy przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - dodała asp. Kobeszko. Na miejsce wezwano służby energetyczne, które miały odciąć dopływ energii i rozpocząć naprawę infrastruktury. Ulica w rejonie wypadku została zablokowana.

Jak wcześniej informował lokalny portal Rybnik.DlaWas.info, w pobliżu ul. Wielopolskiej doszło do pożaru lasu po tym, gdy - z powodu silnego wiatru - doszło do przewrócenia się drzewa na linię energetyczną, od czego zajęła się ściółka leśna.

Drzewo oparło się na linię wysokiego napięcia, przyiskrzyło i delikatnie się zapaliło, jest to drobny pożar. Niestety, jest jedna osoba poszkodowana po zerwaniu linii energetycznej - mówił dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, cytowany przez portal Rybnik.DlaWas.info.

W poniedziałek w woj. śląskim wieje silny wiatr. W niedzielę Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW w Krakowie wydało ostrzeżenia meteorologiczne dotyczące wiatru, obowiązujące w poniedziałek do późnego wieczoru. Prognozowano wystąpienie wiatru z południowego zachodu i zachodu, o średniej prędkości od 25 do 35 km na godzinę, a w porywach nawet do 80 km na godzinę.