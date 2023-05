W sobotę 27 maja o godz. 7 rano, ruszają zapisy na bezpłatne szczepienia chłopców i dziewczynek przeciw HPV - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Wizytę można będzie umówić przez e-rejestrację lub infolinię 989 lub w przychodni. Szczepienia ruszają 1 czerwca.

HPV (Human Papilloma Virus), czyli ludzki wirus brodawczaka, odpowiada za wszystkie zachorowania na raka szyjki macicy. Może wywoływać również inne nowotwory u kobiet i mężczyzn.

Dzisiaj dołączamy do najlepszych (...) do grupy państw, która od wielu lat prowadzi kampanie o szczepieniach, którym udało się w znacznym stopniu zredukować skalę zachorowań - podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej.



Zagrożenie zachorowania dotyka dziewczynek i chłopców. Dlatego nasze szczepienia będą skierowane systematycznie do grup młodych chłopców i dziewczynek. Zaczniemy od rocznika 2010 i 2011 - czyli dwunasto- i trzynastoletnich chłopców i dziewczynek - poinformował Niedzielski. Dodał, że nie jest istotne, kiedy dziecko miało urodziny - szczepione są całe dwa roczniki dzieci.

Jak zapisać dziecko na szczepienie?

Od jutra od godz. 7 rano można będzie zapisać dzieci na szczepienia przez e-rejestrację IKP lub infolinię 989. W tygodniu szczepienia można umówić także w przychodni.



Uruchamiamy również specjalny serwis - stronę, która będzie informowała o punktach, w których można wykonać szczepienia. Na tę chwilę w kraju jest ich ponad 1300 - wskazał minister.

W sobotę ruszy też kampania informacyjna o zaletach tych szczepień - przekazał w piątek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Same szczepienia przeciw HPV rozpoczną się 1 czerwca, są dobrowolne. Nie trzeba za nie płacić.

Szczepionki przeciw HPV stosowane w powszechnym programie szczepień to Cervarix oraz Gardasil 9.

Schemat szczepienia w obu szczepionkach jest dwudawkowy. Rekomendowany odstęp między dawkami to 6 miesięcy. Druga dawka nie powinna zostać podana później niż po 12 miesiącach od dawki pierwszej.

Rośnie liczba nowotworów głowy i szyi wśród nastolatków

Lekarze przypominają, że szczepienie przeciwko HPV chroni przed rakiem szyjki macicy i nowotworami głowy i szyi, na przykład krtani. Zwłaszcza ta druga grupa nowotworów to coraz częstszy problem wśród nastolatków. Na ten problem zwraca uwagę pediatra profesor Leszek Szenborn. Mamy skokowy wzrost o 25 procent częstości raków głowy i szyi. Będzie tego dużo więcej, bo na świecie jest tego dużo więcej. My do tego dopiero dochodzimy - zaznacza pediatra.