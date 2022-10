Rozpoczęły się naprawy uszkodzonego fragmentu rurociągu "Przyjaźń", pełny przesył ropy powinien zostać wznowiony w sobotę - powiedział RMF FM Mateusz Berger, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury krytycznej.

Służby na miejscu wycieku / Roman Zawistowski / PAP

Ropociąg został uszkodzony we wtorek wieczorem. Doszło do tego w miejscowości Łania w woj. kujawsko-pomorskim. Wczoraj przez cały dzień trwało usuwanie ropy, która z niego wyciekła.

Do uszkodzenia rurociągu doszło pod ziemią, na głębokości półtora metra. To podłużne pęknięcie o długości około 130 centymetrów. Eksperci z PERN-u - operatora tego rurociągu - starają się je załatać.

Według służb w tej chwili nic nie wskazuje na to, by to uszkodzenie było wynikiem celowego lub przypadkowego działania człowieka - czyli np. sabotażu. Usterkę wykryto na polu kukurydzy, ale wątpliwe też, by powstała w wyniku prac rolniczych.

Jeśli naprawy pójdą zgodnie z planem, w sobotę rurociąg wysyłający ropę do Niemiec może zacząć działać normalnie, a nawet z większą przepustowością - tak, by nadrobić braki powstałe z powodu awarii.

"Przyjaźń" to największy na świecie system rurociągów. Łączy Syberię z Europą Środkową.

Rurociągiem dostarczana jest ropa do rafinerii w Płocku. Dalej rurociągiem surowiec przesyłany jest do dużych rafinerii na wschodzie Niemiec - Schwedt i Leuna. Te niemieckie rafinerie mają moce przerobowe zbliżone do największej w Polsce rafinerii w Płocku.

Zakłady w Leunie należą do francuskiego koncernu Total. Z kolei kontrolne udziały w rafinerii w Schwedt, która dostarcza 90 proc. paliw do Berlina, ale zaopatruje też zachodnią Polskę, posiada rosyjski koncern Rosneft. Przed niespełna miesiącem niemiecki rząd tymczasowo je zarekwirował. Jednocześnie pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, że polski koncern Orlen zainteresowany jest przejęciem tych udziałów.