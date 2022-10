W rurociągu "Przyjaźń" doszło do wycieku - potwierdził o poranku operator, firma PERN, czyli Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych. "We wtorek późnym wieczorem, systemy automatyki PERN wykryły rozszczelnienie rurociągu „Przyjaźń” na jednej z dwóch nitek zachodniego odcinka rurociągu - około 70 kilometrów od Płocka" - wynika z komunikatu zamieszczonego na stronie PERN. Miejsce wycieku zostało już zlokalizowane. Jego wypompowywanie potrwa co najmniej kilkanaście godzin. Do awarii doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Łania w woj. kujawsko-pomorskim.

Miejsce wycieku / Bartłomiej Seklecki / RMF MAXX

Do uszkodzenia doszło na magistrali, za pomocą której ropa naftowa dociera do Niemiec. "W tym momencie nie są znane przyczyny zdarzenia - natychmiast zostało wyłączone tłoczenie w uszkodzonej nitce. Druga nitka ropociągu działa bez zmian" - czytamy w komunikacie PERN.

Jak zapewnia operator, pozostałe elementy infrastruktury PERN, w tym odcinek pomorski, którym tłoczona jest ropa naftowa przypływająca tankowcami do Polski, a potem także do Niemiec działa w trybie standardowym. Surowiec płynie też do PKN Orlen w Płocku.

Operator zapewnia, że miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone.

Służby na miejscu wycieku / Bartłomiej Seklecki / RMF MAXX

Rozlewisko ropy na polu kukurydzy

Na miejsce zdarzenia od razu udały się służby ratunkowe PERN oraz strażacy. Pracują tam wszystkie służby PERN - techniczne, eksploatacyjne, zakładowa straż pożarna oraz ochrona środowiska.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski, trzy cysterny zbierają rozlaną ropę na miejscu wycieku.

Do wycieku doszło na polu kukurydzy - częściowo na terenie ośrodka hodowli zwierząt. Według służb ustalenie przyczyn awarii będzie możliwe dopiero po wypompowaniu całej ropy. Nic nie wskazuje na to, by ktokolwiek celowo uszkodził rurociąg - usłyszał od pracujących na miejscu strażaków reporter RMF FM Beniamin Piłat.

Także pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Mateusz Berger stwierdził, że nie ma podstaw by podejrzewać, żę doszło w tym miejscu do sabotażu. Jego wypowiedź cytuje agencja Reutera. Według Bergera to było prawdopodobnie przypadkowe uszkodzenie.

Okolicę zabezpieczają policjanci. Mieszkańcom - jak usłyszał nasz dziennikarz - nie zagraża niebezpieczeństwo. Najbliższe domy zlokalizowane są kilkaset metrów od miejsca wycieku.

Do wycieku półproduktu ropy naftowej z ropociągu obsługiwanego przez PERN doszło z rury o średni 80 cm o ciśnieniu 30 atmosfer. Za odpompowywanie ropy odpowiada głównie Zakładowa Służba Ratownicza, która ma doświadczenie w takich działaniach. My zabezpieczamy całą akcję. Powstało rozlewisko na powierzchni ok. 1000 m2. Cały czas szukamy wycieku na polu kukurydzy. Nie jest to łatwe, bo wszystko przesłania właśnie półprodukt ropy, który wypłynął na pole - mówi rzecznik prasowy PSP Karol Kierzkowski. Do tej pory wypompowano ok. 400 m sześciennych substancji ropopochodnej. Działania są na tyle utrudnione, że tam jest zagłębienie terenu, ciecz ropopochodna zebrała się i ratownicy muszą brodzić w tej substancji - powiedział.

Wyciek na pewno spowoduje straty w środowisku. Ropa pompowana jest do specjalnych pojemników. Akcja może potrwać wiele godzin.

Wyczuwalny zapach gazu

Wieczorem o spadku ciśnienia w ropociągu poinformowała zakładowa straż pożarna PERN-u. To był pierwszy sygnał do zbadania sprawy. Drugim były informacje od mieszkańców o wyczuwalnym zapachu gazu.

Miejsce wycieku / Bartłomiej Seklecki / RMF MAXX

"Przyjaźń" to największy na świecie system rurociągów. Łączy Syberię z Europą Środkową.

Rurociągiem dostarczana jest ropa do rafinerii w Płocku. Dalej rurociągiem surowiec przesyłany jest do dużych rafinerii na wschodzie Niemiec - Schwedt i Leuna. Te niemieckie rafinerie mają moce przerobowe zbliżone do największej w Polsce rafinerii w Płocku.

Zakłady w Leunie należą do francuskiego koncernu Total. Z kolei kontrolne udziały w rafinerii w Schwedt, która dostarcza 90 proc. paliw do Berlina, ale zaopatruje też zachodnią Polskę, posiada rosyjski koncern Rosneft. Przed niespełna miesiącem niemiecki rząd tymczasowo je zarekwirował. Jednocześnie pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, że polski koncern Orlen zainteresowany jest przejęciem tych udziałów.