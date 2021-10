We wrześniu aż piętnaścioro dzieci oparzonych gorącymi płynami trafiło do Centrum Leczenia Oparzeń szczecińskiego szpitala "Zdroje". Jak przekazała lecznica, miesiąc był pod tym względem rekordowy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tylko we wrześniu do placówki trafiła rekordowa liczba 15 oparzonych dzieci - wśród nich sześcioro rocznych maluchów i siedmioro dwulatków. Te dramatyczne dane są doskonałym odzwierciedleniem statystyk prowadzonych przez zespół "oparzeniówki", które pokazują, że blisko 90 proc. pacjentów Centrum stanowią dzieci między 1. a 5. rokiem życia, które trafiają do szpitala z powodu oparzeń spowodowanych wylaniem na siebie gorącego płynu - przekazała rzeczniczka szpitala "Zdroje" Magdalena Knop. Jak dodała, "we wszystkich takich przypadkach do urazu dochodzi w obecności opiekunów dziecka, którzy nie dochowali należytej staranności w sprawowaniu opieki nad maluchem".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

U jedenaściorga spośród przyjętych we wrześniu dzieci lekarze musieli przeprowadzić przeszczepy skóry.

Brak odpowiedzialności u dorosłych

Każdego roku jesienią i zimą odnotowujemy większą liczbę oparzeń u maluchów. Zziębnięci chętnie sięgamy po rozgrzewającą kawę czy herbatę, zapominając, że często pozostawiony w zasięgu dziecka kubek z gorącym płynem może stać się przyczyną tragedii, która odciśnie swe piętno na całym jego życiu - powiedział lekarz kierujący Centrum Leczenia Oparzeń szpitala "Zdroje" dr Ireneusz Pudło.

Jak dodała rzeczniczka lecznicy, w tym roku do CLO trafiło dotąd 70 pacjentów.