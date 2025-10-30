Rosja przypuściła w nocy zmasowany atak z powietrza na Ukrainę. W związku z tym rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało na kanale X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

/ RMF FM

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.

Decyzja ta została podjęta w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.

Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie oraz samolot wczesnego ostrzegania.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

"W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej uderzającej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej" - podało w czwartek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W komunikacie czytamy, że uruchomione zostały "wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji". "Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - poinformowało DORSZ.

Jak zaznaczono, działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - dodano.