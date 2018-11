Kompanie wojska, policji i straży miejskiej, a przede wszystkim tłumy krakowian przemaszerowały ulicami stolicy Małopolski w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości! "To święto się staje się coraz bardziej rodzinne, ludzie bardzo fajnie je przeżywają. Chcemy wychować córkę na młodą patriotkę: by kochała swój kraj i się go nie wstydziła" - podkreślała uczestniczka pochodu. Zobaczcie!

