Według najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce jest radio RMF FM. Na informacje naszych dziennikarzy powoływano się w styczniu 2356 razy.

Na informacje dziennikarzy RMF FM w styczniu 2023 r. powoływano się 2356 razy.

Inne media cytowały m.in. wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim , który zapowiedział rządowe prace nad projektem opodatkowania dodatkowych mieszkań oraz zaapelował do marszałka Senatu o przyjęcie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym bez poprawek, co przyspieszy otrzymanie przez Polskę pieniędzy z KPO.

RMF FM było najczęściej cytowanym medium w 2022 roku . Jak wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów, nasze radio w ubiegłym roku wygrywało w rankingach miesięcznych pięć razy, co zagwarantowało mu pozycję lidera w zestawieniu rocznym.



Na informacje dziennikarzy RMF FM inne redakcje powoływały się 23,1 tys. razy. Kolejne miejsca w rankingu Instytutu Monitorowania Mediów zajęły m.in. WP.pl, "Rzeczpospolita", Onet.pl i TVN24.

Pierwsze miejsce w rankingu najbardziej opiniotwórczych mediów 2022 roku RMF FM zdobyło dzięki takim newsom jak informacje o zatrzymaniu w Gdańsku dwóch mężczyzn ws. zaginięcia Iwony Wieczorek, o kontrowersyjnym sondażu dotyczącym poparcia dla KPO, jaki przygotowywała uczelnia podległa Ministerstwu Sprawiedliwości, o zatrzymaniu przez CBA byłego komendanta stołecznej policji, o wejściu Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski do rządu, o zatrzymaniu posła Konfederacji za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, o kokainie znalezionej w kartonach z bananami w znanej sieci dyskontów czy o zatrzymaniu rosyjskiego szpiega w Polsce.

RMF FM w ubiegłym roku zajęło pierwsze miejsce (piąty raz z rzędu) w rankingu mediów cieszących się największym zaufaniem Polaków w badaniu prowadzonym przez Reuters Institute for the Study of Journalism oraz uzyskała najwyższą notę spośród wszystkich rozgłośni radiowych w badaniu CBOS.

