RMF FM po raz kolejny potwierdziło swoją pozycję lidera wśród najczęściej cytowanych stacji radiowych w Polsce. W sierpniu antena zgromadziła niemal 2,4 tysiąca wzmianek w mediach – wynika z danych Instytutu Monitorowania Mediów.

/ Archiwum RMF FM

W sierpniu RMF FM utrzymało pozycję lidera wśród stacji radiowych, zdobywając aż 2,4 tysiąca cytowań w innych mediach. To wynik, który potwierdza nie tylko ogromny zasięg stacji, ale także jej wpływ na debatę publiczną w kraju.

Jednym z najgłośniejszych wydarzeń była informacja przekazana przez Jana Urbana na antenie RMF FM - powrót Roberta Lewandowskiego do reprezentacji Polski. News błyskawicznie obiegł sportowe i ogólnoinformacyjne serwisy w całym kraju.

/ źródło: Instytut Monitorowania Mediów /

Z obliczeń Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że drugie miejsce w rankingu przypadło Radio ZET, które zanotowało 696 cytowań.

Podium zamyka Jedynka, czyli Program I Polskiego Radia, z wynikiem 524 cytowań.

Najbardziej opiniotwórczym medium sierpnia został Onet z wynikiem 4 tys. odniesień w innych mediach. Na drugim miejscu - z liczbą 3,9 tys. wzmianek - znalazła się "Rzeczpospolita". Podium zamyka Wirtualna Polska, osiągając wynik 3,6 tys. cytowań - informuje Instytut Monitorowania Mediów w najnowszym raporcie Najbardziej opiniotwórcze media w Polsce.

/ źródło: Instytut Monitorowania Mediów /

Badanie dotyczy okresu 1-31 sierpnia 2025 roku. Instytut Monitorowania Mediów prowadzi badanie nieprzerwanie od września 2003 r.