Resort spraw zagranicznych przedstawił swoje propozycje zmian dotyczących nadawania obywatelstwa polskiego. Zapowiedziano również, że 27 października ma się odbyć debata w tej sprawie. Są na nią zaproszeni przedstawiciele wszystkich sił politycznych, które mają reprezentantów w parlamencie.

Zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziółek / East News

Dłuższy pobyt w Polsce przed otrzymaniem obywatelstwa?

O propozycjach MSWiA mówił wiceszef resortu Maciej Duszczyk. Wzięliśmy pod uwagę doświadczenia międzynarodowe, zarówno testu obywatelskiego, jak i długości i konieczności pobytu - zapewniał. Jak dodał, ma nadzieję, że projekt nowych przepisów zostanie przyjęty "olbrzymią większością w parlamencie".

Cudzoziemcy mają różne ścieżki pobytowe w Polsce. Mogą być czasowo, mogą być na stałe, mogą być rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej. Ponadto mamy wszystkie przepisy dotyczące swobodnego przepływu osób w ramach UE. Tutaj tak naprawdę niewiele zmieniamy - powiedział Duszczyk.

Wiceminister wyjaśnił, że resort chce się zastanowić, czy np. w przypadku repatriacji nie powinno wprowadzić się jakiegoś krótkiego okresu pobytu w Polsce przed możliwością potwierdzenia obywatelstwa polskiego.

Bardzo podobnie w przypadku Karty Polaka. To jest wniosek Ministerstwa Spraw Zagranicznych - stwierdził. Przypomniał, że obecnie możliwość ubiegania się o kartę obywatelstwa dla osób posługujących się Kartą Polaka wynosi rok. W jego ocenie okres ten powinien zostać wydłużony - na przykład do trzech lat.

Oświadczenie o lojalności

Maciej Duszczyk - wiceszef MSWiA / Paweł Supernak / PAP

Duszczyk mówił też o kolejnym elemencie nowej propozycji, który już funkcjonuje w wielu państwach - oświadczeniu o lojalności. Bez podpisania go otrzymanie obywatelstwa nie byłoby możliwe.

Chodzi o to, że np. działasz na rzecz wrogiego nam państwa, (...) złamałeś lojalność w stosunku do państwa polskiego, w związku z tym to obywatelstwo będzie ci odebrane - wyjaśnił. Musimy się przygotować na wyzwania hybrydowe - dodał.

Duszczyk poruszył też kwestię rezydencji podatkowej. Jak tłumaczył, resort chciałby wprowadzić przepis, że kandydat na obywatela polskiego powinien być rezydentem podatkowym w naszym kraju.

Trzy części testu obywatelskiego

Wiceminister opowiedział też o szczegółach testu obywatelskiego, który ma składać się z trzech części. Pierwsza to test wielokrotnego wyboru, który ma sprawdzić, czy dana osoba orientuje się w kwestii historii, relacji społecznych itp.



W drugiej części testu sprawdzane będzie, czy osoba ubiegająca się o obywatelstwo wie, co się wydarzyło w Polsce przez ostatnie pół roku.

Ostatnią częścią testu mają być pytania otwarte, dotyczące wartości.

Będzie debata o nadawaniu polskiego obywatelstwa