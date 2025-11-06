Wielkie zmiany w policji. Powstanie Narodowe Biuro Śledcze. Ta komórka do zwalczania najpoważniejszych przestępstw zostanie utworzona z połączenia Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.
Policja wydała komunikat, potwierdzając reformę, o której poinformował wcześniej reporter RMF FM Krzysztof Zasada. W strukturze policji dochodzi do największej zmiany od 25 lat, gdy powołano CBŚ.
Na zmiany zdecydowano się w związku z koniecznością dostosowania struktury policji do zmieniającego się charakteru przestępczości w Polsce. Teraz - jak usłyszał reporter RMF FM Krzysztof Zasada - zorganizowane grupy przestępcze coraz częściej działają w cyberprzestrzeni. Na decyzję o zmianach wpłynęły też ostatnio wykrywane akty dywersji, czy sabotażu.
Połączenie struktur zwalczających zagrożenia gangami i cyberprzestępstwami ma poprawić skuteczność tych formacji.
Narodowe Biuro Śledcze będzie się zajmować najpoważniejszymi sprawami. Jednocześnie - jak dowiedział się reporter RMF FM - w komendach wojewódzkich w całym kraju zostaną utworzone wydziały cyber, które będą zwalczać pospolitą cyberprzestępczość na poziomi lokalnym. Nad tymi zmianami pracuje już zespół powołany przez komendanta głównego policji.
Policja przypomina, że już w 2000 roku doszło do połączenia dwóch biur Komendy Głównej Policji: Biura do walki z Przestępczością Zorganizowaną oraz Biura do walki z Przestępczością Narkotykową. W wyniku tej decyzji powstało Centralne Biuro Śledcze, będące odpowiedzią na narastające zagrożenie przestępczością zorganizowaną.
Wraz z utworzeniem Narodowego Biura Śledczego w Komendzie Głównej Policji powstanie także Biuro do walki z Cyberprzestępczością. Rozbudowane zostanie również Biuro do Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, które skupi się przede wszystkim na zwalczaniu korupcji.
Podobne zmiany zostaną wprowadzone w komendach wojewódzkich oraz stołecznej policji, gdzie powstaną wyspecjalizowane komórki do walki z cyberprzestępczością, a istniejące już struktury zajmujące się zwalczaniem korupcji zostaną dodatkowo wzmocnione.