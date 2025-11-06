Wielkie zmiany w policji. Powstanie Narodowe Biuro Śledcze. Ta komórka do zwalczania najpoważniejszych przestępstw zostanie utworzona z połączenia Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

Policja wydała komunikat, potwierdzając reformę, o której poinformował wcześniej reporter RMF FM Krzysztof Zasada. W strukturze policji dochodzi do największej zmiany od 25 lat, gdy powołano CBŚ.

Na zmiany zdecydowano się w związku z koniecznością dostosowania struktury policji do zmieniającego się charakteru przestępczości w Polsce. Teraz - jak usłyszał reporter RMF FM Krzysztof Zasada - zorganizowane grupy przestępcze coraz częściej działają w cyberprzestrzeni. Na decyzję o zmianach wpłynęły też ostatnio wykrywane akty dywersji, czy sabotażu.

Połączenie struktur zwalczających zagrożenia gangami i cyberprzestępstwami ma poprawić skuteczność tych formacji.

Narodowe Biuro Śledcze będzie się zajmować najpoważniejszymi sprawami. Jednocześnie - jak dowiedział się reporter RMF FM - w komendach wojewódzkich w całym kraju zostaną utworzone wydziały cyber, które będą zwalczać pospolitą cyberprzestępczość na poziomi lokalnym. Nad tymi zmianami pracuje już zespół powołany przez komendanta głównego policji.

Łączenie to nic nowego

Policja przypomina, że już w 2000 roku doszło do połączenia dwóch biur Komendy Głównej Policji: Biura do walki z Przestępczością Zorganizowaną oraz Biura do walki z Przestępczością Narkotykową. W wyniku tej decyzji powstało Centralne Biuro Śledcze, będące odpowiedzią na narastające zagrożenie przestępczością zorganizowaną.

Wraz z utworzeniem Narodowego Biura Śledczego w Komendzie Głównej Policji powstanie także Biuro do walki z Cyberprzestępczością. Rozbudowane zostanie również Biuro do Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, które skupi się przede wszystkim na zwalczaniu korupcji.

Podobne zmiany zostaną wprowadzone w komendach wojewódzkich oraz stołecznej policji, gdzie powstaną wyspecjalizowane komórki do walki z cyberprzestępczością, a istniejące już struktury zajmujące się zwalczaniem korupcji zostaną dodatkowo wzmocnione.