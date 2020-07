W szpitalu w Radomiu zmarł 91-letni kapłan, mieszkaniec miejscowego Domu Księży Seniorów. To czwarta ofiara koronawirusa w tej placówce.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak poinformował w sobotę kanclerz Kurii Biskupiej w Radomiu ks. prał. Edward Poniewierski, 91-letni ksiądz zmarł w piątek w szpitalu w Radomiu.

To czwarta ofiara COVID-19 wśród mieszkańców Domu Księży Seniorów. 5 lipca zmarł 75-letni emerytowany duchowny, a we wtorek dwaj inni księża w wieku 84 i 92 lata. Wszyscy przebywali w radomskim szpitalu. Nadal leczonych jest tam sześciu księży.



Na początku lipca obecność koronawirusa wykryto u jednego z mieszkańców Domu Księży Seniorów w Radomiu. Emerytowanym duchownym wykonano testy. Kilkunastu z nich miało wyniki pozytywne.



Księża, u których wystąpiły objawy chorobowe, zostali przewiezieni do szpitala zakaźnego. Pięciu kapłanów z pozytywnym wynikiem, którzy czuli się dobrze, pozostało w domu - odbywają kwarantannę w swoich pokojach.



Dom Księży Seniorów mieści się w osobnym skrzydle Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Placówka ma m.in. oddzielne wejście i kuchnię.

