Tomasz S. – radny miejski z Przemyśla, któremu prokuratura postawiła m.in. zarzut zlecenia pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia, został zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej. Taką informację przekazał rzecznik partii Jan Grabiec.

Logo Platformy Obywatelskiej w biurze Krajowym partii w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, prok. Marta Pętkowska poinformowała, że do pobicia mężczyzny, które miał zlecić Tomasz S., doszło 28 marca.



Pobity doznał licznych otarć naskórka, zasinień poniżej siedmiu dni. Tomasz S. usłyszał zarzut zlecenia pobicia z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Jest to zarzut, w którym dochodzi do narażenia pobitego na wystąpienie poważniejszych skutków - wyjaśniła. Dodała, że do pobicia mężczyzny użyto kija bejsbolowego.





Radny jest podejrzany także o kierowanie tym pobiciem oraz o nakłanianie pobitego mężczyzny do zmiany zeznań obciążających sprawców pobicia.



W czasie przesłuchania Tomasz S. złożył wyjaśnienia. Prokuratura na razie nie podaje ich treści. Nie ujawnia też powodów, dla których S. miał zlecić pobicie.

Decyzją rzecznika dyscyplinarnego pan Tomasz S. został 2 kwietnia zawieszony w prawach członka partii do czasu wyjaśnienia sprawy - przekazał rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec.