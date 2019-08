Zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak polecił złożenie do sądu wniosku o udzielenie dodatkowego głosu prokuratorowi ws. kary dla byłego bydgoskiego radnego PiS Rafała P., który znęcał się nad żoną. Prokuratura będzie się domagała kary bezwzględnego pozbawienia wolności.



Jak przekazała rzecznika prasowa Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik, według PK wnioskowana przed sądem w Bydgoszczy przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga-Południe kara 2 lat ograniczenia wolności w formie 30 godzin prac społecznych miesięcznie oraz obciążenia oskarżonego kosztami postępowania jest rażąco niewspółmierna do czynu popełnionego przez Rafała P.



Zastępca Prokuratora Generalnego Krzysztof Sierak polecił złożenie do sądu wniosku o udzielenie dodatkowego głosu prokuratorowi w kwestii wnioskowanej kary dla Rafała P., który przez wiele lat znęcał się nad swoją żoną - poinformowała Bialik.



Jeśli sąd uwzględni taki wniosek, prokuratura będzie się domagała kary bezwzględnego więzienia. W ocenie Prokuratury Krajowej taka kara jest adekwatna do społecznego ciężaru przestępstwa popełnionego przez byłego radnego.



Proces Rafała P., byłego radnego miejskiego z ramienia PiS w Bydgoszczy, rozpoczął się w czerwcu 2018 roku. Prokuratura oskarżyła mężczyznę o to, że od lutego 2006 r. do końca stycznia 2017 r. w Bydgoszczy i Łochowie znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną.



Rafał P. nie przyznaje się do winy i we wtorek wniósł o uniewinnienie.