Wysoka temperatura wody - prawie 27 stopni - i niewielki wiatr sprawiły, że w niektórych zbiornikach wodnych Warmii i Mazur pojawiła się przyducha. Tak jest m.in. w jeziorze Łaśmiady niedaleko Ełku. Na brzegu znaleziono setki martwych ryb.

Martwe ryby na brzegu jeziora Łaśmiady / RMF FM

Eksperci ostrzegają, że takich ryb nie wolno jeść. Pamiętajmy, że organizm martwy, taki błyskawicznie zasiedlany przez bakterie rozkładające te organizmy plus grzyby. To bardzo szybko w tej temperaturze. To jest kwestia kilku godzin - mówił RMF FM przyrodnik, prof. Zbigniew Endler.

Co grozi spożycie takiej ryby? Delikatnie mówiąc to są zaburzenia jelitowo- żołądkowe, jeżeli rzeczywiście są już toksyny grzybowe to mogą być poważne zmiany wątroby czy zmiany nawet w trzustce - mówi prof. Endler.

(az)