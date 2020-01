Rzecznik dyscyplinarny sędziów został powołany w sposób prawidłowy. Ponieważ na podstawie zmienionych przepisów jest on powoływany przez ministra sprawiedliwości, to nie ma możliwości, żeby KRS go wybierała - powiedział przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur odnosząc się do wątpliwości wyrażonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara co do prawidłowości powołania w 2018 r. rzecznika dyscyplinarnego sędziów Piotra Schaba.

