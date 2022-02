Koniec śledztwa w sprawie grup przestępczych, które zajmowały się handlem ludźmi. Podejrzani działali w kilku miastach województwa śląskiego oraz w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemczech. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie.

Według ustaleń prokuratury, przestępcy działali w kilku grupach. W woj. śląskim werbowali ludzi m.in. w Zawierciu, Katowicach, Rudzie Śląskiej, Zabrzu i Jaworznie. Proponowali zatrudnienie w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Niemczech. Praca miała być legalna. Najbardziej poszukiwane były osoby bezrobotne albo mające poważne problemy finansowe.

Zwerbowanych do pracy przewożono do wspomnianych krajów, gdzie odbierali ich tzw. łącznicy. Ci z kolei transportowali te osoby dalej. Końcowym punktem podróży było miejsce, w którym zwerbowani mieli nocować. Tam okazywało się jednak, że obiecanej pracy nie ma, a ich dane osobowe są wykorzystywane do popełniania przestępstw, m.in. wyłudzania zasiłków socjalnych czy kredytów w bankach.



Wszystko działo się w latach 2009 - 2014. Oskarżeni w tej sprawie będą odpowiadać za udział w grupie przestępczej, handel ludźmi oraz oszustwa. Grozi za to do 15 lat więzienia.