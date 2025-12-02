Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zdecydowała o zmianie terminu przesłuchania o. Tadeusza Rydzyka jako świadka w śledztwie dotyczącym finansowania Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. O zmianę terminu wnioskował sam o. Rydzyk. Nowa data przesłuchania nie została ujawniona. Sprawa dotyczy podejrzenia nieprawidłowości przy przekazaniu blisko 219 mln zł dotacji publicznej.

O. Tadeusz Rydzyk / Shutterstock

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie zmieniła termin przesłuchania o. Tadeusza Rydzyka jako świadka.

Przesłuchanie dotyczy śledztwa ws. finansowania Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II.

Śledztwo obejmuje podejrzenie przekroczenia uprawnień przez byłego ministra kultury przy zawieraniu umowy z Fundacją "Lux Veritatis".

Fundacja otrzymała od 2018 do 2023 roku prawie 219 mln zł dotacji celowej.

Resort kultury domaga się zwrotu 210 mln zł z odsetkami i unieważnienia umów.

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie poinformowała o zmianie terminu przesłuchania o. Tadeusza Rydzyka, który miał złożyć zeznania w charakterze świadka w sprawie dotyczącej finansowania Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Decyzja została podjęta po uwzględnieniu wniosku samego o. Rydzyka. Nowa data przesłuchania nie została podana do publicznej wiadomości.

Śledztwo w sprawie wielomilionowej dotacji

Sprawa dotyczy śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie. Postępowanie obejmuje podejrzenie przekroczenia uprawnień przez byłego ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy zawieraniu umowy z Fundacją "Lux Veritatis", która zarządza muzeum. W latach 2018-2023 fundacja otrzymała prawie 219 mln zł dotacji celowej na wydatki majątkowe. Według śledczych mogło dojść do działania na szkodę interesu publicznego.

O. Tadeusz Rydzyk w publicznym komunikacie podkreślił, że wezwanie na przesłuchanie zbiegło się z rocznicą powstania Radia Maryja i uroczystości z tym związanych. Wskazał również, że wcześniej do prokuratury wezwani zostali inni członkowie zarządu fundacji. O. Rydzyk wyraził obawy, że działania prokuratury mogą prowadzić do zamknięcia muzeum, Radia Maryja oraz Telewizji Trwam.

Resort kultury żąda zwrotu środków

Po zawiadomieniu Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej o możliwych nieprawidłowościach, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjęło działania mające na celu zmianę niekorzystnych zapisów umownych oraz zabezpieczenie interesów skarbu państwa. Resort złożył pozew o unieważnienie umów zawartych z Fundacją "Lux Veritatis" i domaga się zwrotu 210 mln zł wraz z odsetkami.

Uroczystości rocznicowe Radia Maryja

W najbliższych dniach odbędą się uroczystości związane z 34. rocznicą powstania Radia Maryja. Zaplanowano je na 6 grudnia w Toruniu oraz 8 grudnia w Bydgoszczy.