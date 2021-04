Nadchodząca noc będzie chłodna. "W większości miejsc temperatura spadnie do 0 lub poniżej 0 st. C" - poinformowała synoptyk IMGW-PIB Małgorzata Tomczuk. Możliwe są również opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak informuje synoptyk IMGW, nadchodząca noc będzie chłodna, z temperaturami od -3 st. C na północnym-wschodzie i ok. 0, -1 st. C w wielu miejscach w głębi kraju. Najcieplej będzie na krańcach zachodnich oraz nad morzem: tam termometry pokażą od 2 do 4 st. Celsjusza.

IMGW wydał ostrzeżenia przed przymrozkamina terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego oraz w południowych powiatach województwa dolnośląskiego.



Ostrzeżenia przed przymrozkami obejmują nadchodzącą noc i kolejne, aż do nocy z poniedziałku na wtorek.





Opady tej nocy wystąpią przede wszystkim we wschodniej części kraju. Będzie tam padał deszcz, deszcz ze śniegiem, a także śnieg. Deszcz ze śniegiem i śnieg spadnie również na południu, na terenach podgórskich.



Wiatr będzie porywisty przede wszystkim na północnym wschodzie. Jego porywy mogą tam dochodzić do 55 km/h. W miarę upływu nocy wiatr jednak osłabnie.