Czeka nas chłodna majowa noc - termometry pokażą maksymalnie pięć stopni na plusie. Nadal będzie też mocno wiać – nad morzem nawet do 90 km/h. Jutro pogoda nie poprawi się szczególnie - będzie wietrznie i pochmurno.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Po burzowym dniu, w nocy burze zaczną zanikać. W nocy na wschodzie kraju będą zanikające burze. Mogą być z porywistym wiatrem do 80 km/h - mówi synoptyk IMGW-PIB Małgorzata Tomczuk.

Nadal też - na północy kraju może przelotnie padać deszcz. Będzie tam też mocno wiać. Nad morzem do 90 km/h, a w głębi kraju do 70 km/h. Na południowym-zachodzie będzie już znacznie spokojniej - tam wiatr będzie słaby. Tam też będzie niewiele opadów.



Jeśli chodzi o temperaturę - najbliższej nocy będzie raczej chłodno. Temperatura będzie się wahać od 2-3 st. C na Pomorzu, 4-5 st. C na Mazurach, Suwalszczyźnie czy Mazowszu. Około 5 st. C będzie także na południu kraju.



Czwartek chłodny i pochmurny

Jutro pogoda będzie podobna do dzisiejszej. W dzień utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, a na północny możliwe będą burze, ale tylko lokalnie. Na szczytach Sudetów może słabo padać śnieg.



Temperatura maksymalna wahać się będzie od 8-10 st. C na północy, 11-12 st. C w centrum do 14 st. C na południowym wschodzie. Wiatr nadal będzie porywisty - miejscami nad morzem do około 80 km/h. W głębi kraju 70 km/h.

Od niedzieli poprawa pogody

Maj na razie nas nie rozpieszcza, ale niedługo ma nastąpić poprawa pogody.



Bardzo ładnie zapowiada się już niedziela. Będzie ciepła i słoneczna. Temperatura w kraju może przekroczyć 20 stopni Celsjusza.