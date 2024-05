„Dziś, jak nigdy wcześniej, potrzeba nam prymatu Boga. Potrzeba, aby on był w naszym życiu naprawdę na pierwszym miejscu” – mówił w trakcie czwartkowych uroczystości z okazji Bożego Ciała w Inowrocławiu prymas Polski abp Wojciech Polak. Święto rozpoczęło się od mszy św. pod jego przewodnictwem. Później ulicami miasta ruszyła procesja.

Procesja Bożego Ciała w Łowiczu / Marian Zubrzycki / PAP

Dziś, jak nigdy wcześniej, potrzeba nam prymatu Boga. Potrzeba, aby on był w naszym życiu naprawdę na pierwszym miejscu. Potrzeba naszej wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii. Potrzeba naszego wiernego i ciągle pogłębianego uczestnictwa w mszy świętej, przyjmowania Komunii świętej i wchodzenia w jej logikę. Potrzeba także zatrzymania się w ciszy na adoracji Najświętszego Sakramentu - a i tutaj, w Inowrocławiu, nie brak miejsc, gdzie odbywa się przedłużona adoracja eucharystyczna - mówił w homilii prymas Polski.

Duchowny dodał, że potrzeba troski o rzeczywistą obecność Chrystusa w świecie jest szczególnie istotna właśnie dziś, w "epoce tak bardzo naznaczonej plagą indywidualizmu i samotności".

"Nie światowa instytucja a wspólnota wiary"

Prymas Polski mówił, że wierni nie przynależą "do jakiejś światowej instytucji, do korporacji". Nie zapisaliśmy się do jakiejś organizacji lepiej lub gorzej funkcjonującej, lecz stanowimy wspólnotę wiary opartą na Chrystusie - powiedział abp Polak.

Być może nosimy w sobie różne trudne doświadczenia osobiste, być może zbyt często spotykamy się z wykrzywionym obrazem Kościoła, a przez to poddajemy się pokusie braku zaangażowania czy wręcz nieidentyfikowania się z Kościołem. Tymczasem sam Pan prowadzi każdą i każdego z nas dziś do rachunku sumienia, pokonuje każdy grzech swoim miłosierdziem, karmi nas i wyprawia w drogę. To on przez Eucharystię odnawia i odradza swój Kościół, by był miejscem obecności Boga i bliskości z braćmi i siostrami - podkreślił arcybiskup.

W trakcie homilii prymas Polski przypominał również słowa św. Jana Pawła II o Kościele żyjącym dzięki Eucharystii.

Każdego roku odnawiamy naszą wiarę w tę tajemnicę Chrystusa i Kościoła, osobiście i wspólnotowo, przeżywając Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Po mszy świętej wychodzimy z kościoła na ulice naszego miasta. Idziemy nimi jako Kościół - stwierdził prymas Polski.

Abp Polak odwołał się również do słów papieża Franciszka: "kiedy adorujemy Pana Jezusa obecnego w Eucharystii, otrzymujemy nowe spojrzenie na nasze życie: nie jestem rzeczami, które posiadam i sukcesami, które udaje mi się osiągnąć".

Wartość mojego życia nie zależy od tego, jak bardzo mogę się popisać ani nie maleje, gdy poniosę porażkę i klęskę. Każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem; jestem pobłogosławiony przez Boga - dodawał arcybiskup.