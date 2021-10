Niedziela na przeważającym obszarze kraju będzie słoneczna, z temperaturami od 8 do 12 stopni Celsjusza - powiedział Jakub Gawron, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, na przeważającym obszarze Polski niedziela będzie słonecznym dniem. W godzinach porannych na zachodzie i w centrum Polski mogą utrzymywać się zanikające mgły, które będą ograniczały widoczność do 400 metrów.

Jedynie na wschodzie i na północy kraju okresami zachmurzenie może wracać do dużego. Na wschodnich krańcach Polski w godzinach przedpołudniowych może jeszcze spaść przelotny deszcz, a na szczytach Bieszczad spodziewamy się opadów śniegu. Na pozostałym obszarze Polski będzie już słonecznie - powiedział Jakub Gawron z IMGW-PIB.



W ciągu dnia temperatura maksymalna powietrza wyniesie od 8 stopni Celsjusza na wschodzie do 12 stopni na zachodzie. Na terenach podgórskich Karpat termometry wskażą od 5 do 7 stopni. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany.